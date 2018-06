'Reviven' alumnos a El Principito

Durante el último mes, los alumnos de la escuela primaria Pedro E. Medina se entregaron a la magia de la literatura y encontraron en El Principito el motivo para echar a volar la imaginación y crear dentro de una botella fragmentos del libro.Página por página, los estudiantes guiados por sus maestros revivieron las aventuras del pequeño ser llegado de otro planeta, inspiradas en el amor, la esperanza, la soledad y la amistad.El aviador, la rosa, el zorro y la serpiente acompañaron a los pequeños durante semanas; ellos elaboraron más de 200 trabajos que se montaron en una exposición para conmemorar por sexto año consecutivo el cierre de actividades de la biblioteca, al terminar el ciclo escolar.Los alumnos presentaron estrellas, planetas, jardines con rosas, el avión entre nubes y las frases favoritas, todo elaborado con “foamy”, plastilina, cartón, pintura y diamantina, producto de la creatividad infantil.“Una satisfacción que me da es que los niños ya están hablando de El Principito, hablan de su parte favorita del libro y todos están involucrados”, explicó Angélica Luna, docente y encargada de la biblioteca. (Abril Salgado)“Si les preguntas sobre la rosa, ellos saben qué significa; cada cosa, cada planeta, los corderos y el orden”, expresó la maestra Luna Díaz.La maestra explicó que los niños leyeron la novela guiados por sus profesores de grupo. Después realizaron una manualidad con la escena o capítulo que más les gustó o llamó su atención.“Nosotros leemos a los niños y ellos son los encargados de pasarle el mensaje a sus papás para poder hacer su manualidad, y nos da mucha risa porque los mismos papás vienen y nos dicen que sus hijos les contaron una parte de ‘El Principito’, pero no les queda muy claro y vienen con el maestro a preguntar. Entonces también el papá se involucra en la historia”, resaltó Elisa Ochoa, docente.Ochoa explicó que durante cada ciclo escolar se trabaja con diversas lecturas, se invitan cuentacuentos, se escuchan audiolibros y antes de irse de vacaciones se realiza una actividad fuerte en la que también los padres de familia son un gran pilar para llevarla a cabo.En años anteriores se decidió darle un giro al significado e importancia de leer a través de proyectos como libros multiformas, cuentos grandes, maquetas, sombreros locos y sombrillas con dibujos de sus libros.“Hay papás que ya sus niños salieron de la escuela pero regresan este día para venirnos a apoyar, ya se graduaron con sus hijos y siguen trabajando con nosotros en la biblioteca y eso es de agradecerse porque nos apoyan mucho”, señaló Ochoa.Ambas docentes expusieron que a nivel nacional el hábito de la lectura es muy poco y gran parte de la comunidad no conoce libros sencillos de cultura general como ‘El Principito’, por ello los menores tienen una clase en la que se lee un libro cada semana.“Fomentar la lectura entre los niños es algo indispensable que se debe manejar, más en una primaria, aparte es cultura general”, dijo Luna.Durante el evento las sonrisas y el entusiasmo de niños y padres de familia se hizo notar al ver la cancha de la escuela con todos los trabajos donde incluso se colocó un miniavión hecho de cartón donde todos pudieron subir a tomarse una fotografía con el Principito y su rosa y unos pequeños goggles.“A los niños les encantó porque la mayoría de ellos no habían tenido esa necesidad de leer el libro hasta que lo leímos aquí en la escuela y estamos muy contentos con el resultado”, mencionaron las docentes. (Abril Salgado / El Diario)

