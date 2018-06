El conductor que en tercer grado de ebriedad atropelló a seis niños que jugaban en el patio de una casa de la colonia Rancho Anapra y causó la muerte a tres de ellos, ayer fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión y a pagar un millón 200 mil 600 pesos como indemnización por muerte.José Ángel Becerra Ruiz se apegó a un procedimiento abreviado, renunció a su derecho a exigir un juicio oral, y a cambió recibió una pena reducida.Los padres de las víctimas estuvieron presentes en la diligencia y le solicitaron a Becerra Ruiz que pidiera una disculpa. Él rompió en llanto, expresó que no podía con la culpa y ofreció su casa y una camioneta para pagar la indemnización por el fallecimiento.El accidente vial sucedió el 14 de junio del 2017 cuando Becerra Ruiz conducía una Ford F-150 modelo 90 y dio de reversa al salir de una tienda de abarrotes.El guiador arrolló a Ilse Pamela García Leyva de 10 años, Miriam Michel Leyva Estrada de 12 años y a Evelyn Salazar Cardoza de 10. Luego trató de frenar pero pisó el acelerador e impactó a Javier Alexander Acevedo Rodríguez de 5 años, Belén Alondra Cardoza Villegas de 10 años y a Jacqueline Salazar Cardoza de 12.En el lugar murieron las niñas Ilse Pamela y Miriam Michel y cinco días después perdió la batalla la pequeña Evelyn, de acuerdo con datos oficiales.La troca dañó una casa en la calle Pescadilla número 303, de acuerdo al peritaje elaborado por personal de la Dirección General de Tránsito Municipal y presentado a un Tribunal de Control el día de la vinculación.Ayer el juez de Control sentenció a Becerra Ruiz en los términos solicitados por un agente del Ministerio Público, quien señaló que se trata de un delito imprudencial previsto en el artículo 73 del Código Penal del Estado de Chihuahua y de un solo hecho delictivo aunque son tres las víctimas mortales y tres los lesionados.“En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de 80 salarios mínimos y suspensión de seis meses hasta 10 años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica”, refiere el 73.El MP no solicitó reparación del daño respecto a los lesionados, ni multa, ni pidió la suspensión de los derechos para conducir. Únicamente que la pena fuera superior a los tres años para que a Becerra Ruiz de 66 años de edad y originario del Estado de Zacatecas, no se le otorgara el beneficio de la libertad condicional.

