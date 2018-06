La organización delictiva “La Línea” ordenó el asesinato de un comerciante que ofrecía su mercancía en un tianguis de la colonia Fronteriza Alta, porque los objetos de “piratería” -discos y películas- que él vendía no los compraban a ese grupo.Así lo señaló el presunto autor material del crimen, Gabriel Gustavo Martínez López alías “El Chicles”, al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal. Dato de prueba que ayer fue tomado en cuenta por el juez de Control Jorge Omar Derat Acosta, al dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Martínez.El homicidio del comerciante Jaime Zaldívar Cruz sucedió el pasado 5 de junio entre las 09:00 y 10:00 horas, en el mercado de segundas ubicado en el cruce de las calles Sinaloa y Doctor Manuel Cruz de la colonia Fronteriza Alta.Presuntamente Martínez López -quien también se hace llamar Jesús Arturo Ramírez Ramírez- acudió a las segundas y disparó un arma de fuego calibre 9 milímetros en contra de Zaldívar provocándole un traumatismo craneoencefálico severo.El pasado 13 de junio Ramírez López declaró ante el MP que él pertenecía a la pandilla de “Los Aztecas” y decidió irse con “La Línea”, para admitirlo le ordenaron matar al vendedor.Además precisó que el 5 de junio una persona apodada "El Show" le habló como a las 09:00 horas y le dijo que iban a matar a una persona enfrente de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, a un vendedor “que andaba vendiendo discos de música y películas que no le compraban al grupo de La Línea”.Martínez López fue llevado al lugar a bordo de un vehículo PT-Crusier de color negro y “El Show” le dio un arma de fuego calibre 9 milímetros.Aunado a la declaración de Martínez, el MP recabó la versión de dos testigos de identidad protegida. El número dos refirió que ese 5 de junio él se encontraba en las segundas y observó el momento en que el hoy detenido deflagró un arma de fuego en contra de Zaldívar Cruz.La testigo uno dijo ser la pareja sentimental de “El Chicles” y explicó que ese día andaba con una amiga y a ella le habló su concubino para pedirle que lo recogieran, lo que no le pareció extraño y fueron por él. Al llegar a la casa, "El Chicles" le indicó a la hoy testigo que se fuera “antes de que se calentara todo y me dio un beso”. Más tarde la testigo se enteró que en el lugar a donde fueron por su pareja se había cometido una ejecución y afirmó saber que “El Chicles” es sicario.Martínez López fue detenido por agentes de Seguridad Pública Municipal presuntamente en poder de un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador de color negro abastecido con nueve cartuchos útiles y otra arma fajada a la cintura así como mariguana. Por lo que el MP de la Unidad de Detenidos le dio vista a su homólogo de la Unidad de Delitos Contra la Vida, y el detenido fue excarcelado para una entrevista en la que presuntamente de forma voluntaria dijo tener conocimiento de varios homicidios y rindió declaración ante el MP.

