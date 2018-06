Los hombres que enfrentaron esta madrugada a Policías municipales en la colonia Satélite se cubrían con cobijas, ellos y sus armas largas, en la caja trasera de una camioneta pick up cuando al ser observados se descubrieron y comenzaron a disparar contra una unidad de la Policía Municipal, sin lograr acertar contra ninguno de los uniformados, dio a conocer esta mañana la SSPM.La agresión fue respondida al momento y uno de los presuntos sicarios quedó muerto dentro de la misma parte trasera del vehículo particular, para luego generarse una persecución donde los responsables lograron huir por la avenida Manuel Gómez Morín.Más tarde la camioneta fue vista por otros agentes municipales en las calles Azteca y Carlos Amaya, donde nuevamente provocaron una movilización hasta su captura varios kilómetros después, en la colonia Predio Los Ojitos, al sur poniente, donde dos ocupantes descendieron y comenzaron a correr, logrando los agentes la captura de uno de ellos, mientras otro logró evadirlos.Hoy mismo fue presentado el detenido, quien responde al nombre de Pablo Omar C. U., quien dijo pertenecer al grupo delictivo ‘La Línea’ y cobrar por matar.Peritos Forenses levantaron el cuerpo del otro presunto sicario, hasta ahora no identificado, que quedó tendido en la camioneta Silverado que quedó asegurada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.