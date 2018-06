Promueven reglas de seguridad para peatones

"Cruzar la calle es siempre un riesgo”, dice Marcela Ramos de 24 años, una peatona que intentaba llegar de un lado a otro en la avenida Paseo Triunfo de la República, a la altura de Adolfo López Mateos.Afirma que los automovilistas no respetan a los peatones, pero también cree que muchas personas se ponen en riesgo al momento de transitar por las calles.Al menos ella obedece las reglas de seguridad, pero en el último año estuvo a punto de ser atropellada al menos en un par de ocasiones por el sector que frecuenta de lunes a viernes por cuestiones de trabajo.Para tratar de prevenir riesgo de atropello, personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) implementó una campaña para dar a conocer las medidas se seguridad que las personas deben observar para evitar ser arrollados por algún vehículo.Datos oficiales establecen que alrededor de la tercera parte de los atropellos registrados en lo que va del año, fueron causados por la imprudencia de los peatones.En los primeros cinco meses del 2018 la dependencia tiene un reporte de 139 atropellos atendidos, de los que 53, que representan el 38 por ciento del total, fueron adjudicados a los peatones como responsables.La cuenta oficial establece que en enero se presentaron 23 accidentes de esta naturaleza, para febrero el número llegó a 31, en marzo a 27, en abril a 30 en mayo a 28.Agentes de la DGTM adscritos a la Escuela de Educación Vial, realizan una campaña de concientización entre usuarios de transporte público para evitar atropellos.Los elementos repartieron hojas con fragmentos del Reglamento de Tránsito para peatones con la finalidad de que las personas se familiaricen con la información y la apliquen al momento de caminar por las calles.Al respetar estas reglas, se informa en un comunicado de la DGTM, se disminuye la posibilidad de sufrir un accidente que afecte la integridad física del transeúnte o, en casos extremos, quitarle la vida.Entre las normas recomendadas se encuentra caminar por las banquetas, cruzar siempre por las esquinas, no atravesarse entre vehículos estacionados y que los niños y personas con discapacidad siempre deben estar acompañados por un adulto que cuide de su seguridad.Otra medida importante a tomar es que al bajarse del camión las personas nunca deben cruzar hacia el otro lado de la calle por enfrente de la unidad, aunque en ese momento se encuentre detenida ya que en el chofer tiene poca visibilidad.Para difundir más la información, agentes la pegarán en los postes cercanos a las avenidas con mayor problemática de peatones que cruzan de manera incorrecta.• Caminar por las banquetas• Cruzar calles siempre por las esquinas• No atravesarse entre vehículos estacionados• Niños y personas coN discapacidad siempre deben estar acompañados por un adulto• Al bajarse del camión nunca pasar por enfrente de la unidad ya que en el chofer tiene poca visibilidad

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.