Apoyan agentes de EU en retirar ambulantes del puente 'Libre'

Con la participación de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, policías federales mexicanos desalojaron ayer por la mañana a los vendedores que insistían en realizar sus actividades en el cuerpo del puente internacional Córdova-Américas o “Libre”.La acción se da en medio de las constantes quejas de usuarios que enfrentan riesgos debido a las personas que realizan diferentes diligencias en esa zona.El operativo coordinado entre las corporaciones de ambos países se realizó alrededor de las 06:00 horas de ayer a lo largo de la estructura del puente, es decir, entre las garitas de cobro mexicanas y las de revisión estadounidenses.En ese tramo había comerciantes que utilizaban incluso carritos para exhibir y mover su mercancía entre las filas de los vehículos, lo que generaba riesgos y molestias a los conductores que cruzaban de Ciudad Juárez a El Paso.Aunque en el territorio del país vecino no se aventuran los vendedores, un grupo de agentes del CBP (Custom and Border Protection, Aduanas y Protección Fronteriza) participaron en las acciones, vigilando desde su lado del puente.Esa estructura fronteriza, donde se registraron también conflictos por abusos cometidos por los limpiavidrios y “franeleros” e incluso por riñas con y entre usuarios, se vio despejada la mañana de ayer temprano, con poco tráfico rumbo a El Paso.Desde las 6 de la mañana los agentes de ambos países se apostaron en la joroba del puente y comenzaron a retirar a los comerciantes.De nueva cuenta, al igual que en acciones similares realizadas en semanas pasadas, les advirtieron que el puente es una zona federal restringida para sus actividades y que, en caso de que sean detectados de nuevo sobre la estructura, serán detenidos.Durante un recorrido realizado ayer poco antes del mediodía por El Diario, se pudo apreciar que en la estructura no había comerciantes ni “franeleros”, pero sí a lo largo de la avenida De las Américas, entre las filas de automotores.“Si los van a quitar a ellos o a nosotros entonces que nos den trabajo o nos mantengan, nosotros sólo andamos buscando cómo mantener a nuestras familias”, comentó uno de los vendedores que ofrecía ayer su mercancía a los automovilistas y que omitió proporcionar su nombre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.