Chocan Estado y Municipio por show de sexo en vivo

La oficina de Gobernación del Estado es la responsable de sancionar al establecimiento “Eclipse”, donde el fin de semana se presentó una bailarina y ahí mismo tuvo sexo con algunos clientes, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Agregó que a la Dirección de Comercio únicamente le corresponde revisar la licencia de funcionamiento del negocio.Videos que se tomaron ese día muestran relaciones explícitas de sexo de la actriz con varios clientes del centro nocturno.El regidor coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Pablo Arana Pérez, declaró igualmente que la responsabilidad de vigilar la operatividad de los antros es de Gobernación estatal.“Lo que sí que por ejemplo es que esta persona que se detectó en el Centro de la ciudad, ahí lamentablemente fue muy rápido, fue muy pronto lo que hizo y no hubo oportunidad de reaccionar con la Policía Preventiva”, mencionó.Dijo el edil al referirse a que un día antes de la presentación de la persona en el centro nocturno, se filmó en las letras “Jrz” ubicadas sobre la 16 de Septiembre y Juárez quitándose la ropa y masturbándose.El impedir que una mujer presentara un show nudista en un antro de la ciudad, correspondía a la Dirección de Comercio municipal frenarlo y sancionarlo, de acuerdo con personal de la oficina de Gobernación de la Zona Norte.A esta dependencia estatal le corresponde regular la venta y consumo de bebidas en establecimientos autorizados por Gobernación del Estado y no tiene atribuciones para intervenir en espectáculos nocturnos.En el caso de Comercio, ningún inspector impidió que la actriz de películas pornográficas presentara un espectáculo en un centro nocturno del Pronaf, que incluyó desnudos y actos sexuales.La mujer identificada como Yajayra Guadalupe C. I., también conocida como Mia Marín, fue detenida la semana pasada en el cruce de las calles Del Ranchito y Paseo Triunfo de la República, en la colonia Partido Díaz, junto con Andrés N. H., de 50 años; Oscar Alejandro M. R., de 33 años, por escandalizar en la vía pública.Cuando los agentes se acercaron, las personas agredieron verbalmente a los oficiales, ante esto procedieron con su arresto y fueron presentados ante el juez de Barandilla de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde fueron calificados por la falta administrativa cometida. Horas después brindó su espectáculo en la ciudad.

