Hombre muerto en separos de la FGE fue detenido por tatuajes, acusan vecinos

Sobre el montículo de arena las flores se están marchitando. En la fosa 14 del panteón Tepeyac yacen los restos de doña Lupita, quien falleció años atrás por causas naturales y de César Hernández Sustaita, de 40 años, quien fue asesinado el pasado jueves, víctima de una probable ejecución extrajudicial en los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE).Los amigos y vecinos de la víctima narran que después de casarse, César se mudó a El Paso, Texas, donde procreó una hija, ahora estudiante de preparatoria y radicada en esa ciudad.Dos años atrás, César fue deportado y desde entonces lavaba autos en el exterior de la casa que su abuela le heredó, ubicada en la calle Plata.Tras el servicio funeral de César, los vecinos y amigos han denunciado que la víctima era ajena a las actividades ilícitas que la Fiscalía General del Estado (FGE) le adjudicó a través de un comunicado de prensa.“César Hernández Sustaita de 40 años, quien de acuerdo con datos de inteligencia, trabajaba para la pandilla “Los Aztecas” y era investigado por su presunta participación en varios homicidios ocurridos recientemente”, cita el boletín emitido el pasado lunes.“Es injusto, la misma autoridad que lo mató es la que ahora lo desprestigia. Nosotros lo conocimos y era una persona que trabajaba para vivir”, dice el encargado de un negocio cercano a la vivienda donde policías municipales arrestaron a Hernández Sustaita junto a otro hombre identificado como Manuel.Otro testigo del arresto asegura que la detención de César y Manuel fue ilegal y exige castigo a los responsables, al señalar que la detención fue porque tenía tatuajes en la mayor parte del cuerpo, los cuales se hizo en su juventud.“Los tatuajes influyeron en los policías para arrestarlo. Lo criminalizaron por su apariencia física”, asegura el hombre que a menos de 50 metros fue testigo del arresto violento que hicieron agentes municipales.La FGE reportó que César, junto a un hombre, fue detenido por los agentes de la Policía municipal, quien quedó a disposición de la autoridad investigadora bajo los cargos de desobediencia y resistencia por particulares, ya que se opuso a su arresto cuando consumía bebidas alcohólicas en el cruce de las calles Plata y Del 57, en la colonia Juárez, el martes 12 de junio.Sentado en el mismo sitio donde César y Manuel estaban tomado una caguama cuando llegaron decenas de patrullas municipales para luego golpearlos y arrestarlos, según narra, el vecino asegura que el caso no debe quedar impune.Ahora los vecinos exigen que el asesinato sea esclarecido y que los agentes torturadores sean castigados. Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no da a conocer los avances de las investigaciones contra el personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y los agentes aprehensores que los consignaron ante el Ministerio Público pese a que sólo se acreditó la falta administrativa.En el cementerio Tepeyac la doble fosa tiene una cruz de madera reciente y las flores secas tal vez sean las únicas que reciban abuela y nieto, pues la familia Hernández decidió no volver a Juárez ante el miedo que tienen a las autoridades, dicen los vecinos.

