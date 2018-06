Para Mellany Paola Ramos, estudiante de sexto grado de la escuela primaria Hortensia Solís Ontiveros, la música ha sido una ventana a otras épocas y otros mundos.“Así he descubierto canciones de antes, he visto cómo ahora ha cambiado la música, me gustaría que todos los niños aprendieran a tocar instrumentos”, dijo.Lo anterior ayer después de su participación cantando en un escenario, durante el Segundo Circuito Artístico y Cultural RIWI; organizado por la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte.El objetivo de esta actividad fue fomentar el desarrollo de los valores, habilidades y competencias en las niñas, niños y adolescentes, lo cual es una prioridad para fortalecer el crecimiento de las comunidades estudiantiles.Esto ocurrió en el lobby de las Oficinas Administrativas del Gobierno del Estado José María Morelos y Pavón, y se contó con la participación de más de 250 estudiantes de 20 escuelas de preescolar, primaria y secundaria del Subsistema Estatal. Además se tuvo la participación especial de alumnas y alumnos de la Preparatoria Central.“El Circuito Artístico y Cultural RIWI pretende mostrar a la comunidad juarense lo que las maestras, maestros y estudiantes realizan en los salones de clases y fuera de ellos, además pretende visibilizar la sensibilidad, precepción e imaginación que tienen las y los alumnos para crear piezas artísticas de diversos géneros”, informaron las autoridades educativas.Durante el mismo, los participantes demostraron sus destrezas en canto, danza y pintura; además hubo una presentación especial de trabajos de robótica que desarrollaron niñas y niños de la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) 7502.La presentación de los cuadros artísticos se preparó por los alumnos y docentes y trataron temas de valores universales, tales como el trabajo en equipo, tolerancia, comunicación, respeto y amor.“Es importante darle la oportunidad a los jóvenes a todo lo que se refiere la expresión artística, para que puedan desarrollarse como mejores personas dentro de su entorno social”, dijeron.Además, mencionaron que es fundamental el apoyo de los padres de familia y su involucramiento en los proyectos artísticos de sus hijas e hijos.

