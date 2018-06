Maestras y maestros de la Escuela Secundaria Estatal 3012, protestaron ayer en contra de la directora del plantel, debido a supuestas deficiencias en la infraestructura del mismo, e irregularidades cometidas con la comunidad escolar.Lo anterior ocurrió el lunes a la hora de entrada a clases, cuando presuntamente se le prohibió la entrada a la directora, a la cual este medio fue a buscar después de que alguien denunció lo ocurrido, pero la misma ya no estaba.Cerca del mediodía, los mismos docentes del plantel, ubicado en sobre la calle Aguascalientes, en la colonia Salvárcar, salieron a la puerta a descolgar las cartulinas, y sin identificarse indicaron que ya les habían prometido resolver sus inquietudes.Entregaron a este medio un pliego petitorio, en donde acusan a la tesorería del Consejo Técnico de no haber entregado cuentas sobre los recursos aportados por estudiantes.De la misma forma denunciaron prácticas irregulares como la realización de “raspaditos” en cuya venta se involucra al alumnado, así como el cobro por no llevar uniforme.También mencionan que no se ha dado atención a aspectos prioritarios como la falta de funcionamiento de aires acondicionados.En el documento se indica que ya existen quejas formales ante la Subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, pero hasta el momento no se ha resuelto la situación.Esta dependencia, informó que se trata de un conflicto interno, y que se debe a la inconformidad del personal docente respecto a un proceso de evaluación.A través de su vocería, la dependencia dijo que se había llegado a un acuerdo entre autoridades y quejosos, y que todo estaba en orden.“Cabe destacar que no se perdieron clases, que todo se desarrolló de manera pacífica, y que incluso las actividades administrativas se realizaron con normalidad”, dijo Francisco Chávez, vocero de la subsecretaría.

