Desde hace años el Centro Histórico, donde el martes pasado asesinaron a dos personas con horas de diferencia, se ganó el título de la zona más peligrosa de la ciudad, debido a los hechos que ocurren ahí, como desaparición de mujeres, narcomenudeo, comercialización de artículos apócrifos o “piratas” y ahora, homicidios.Testimonios recogidos en el área, además de reportes periodísticos, dan cuenta de la peligrosidad de ese territorio en torno, principalmente, al área que está al sur de la avenida Vicente Guerrero, entre Francisco Villa y Guadalupe Victoria.Los asesinatos cometidos de forma reciente, en especial el de un hombre que fue ejecutado la tarde del martes en la Plaza de Armas, justo frente a Catedral, y el de una mujer en el cruce de Rafael Velarde y Francisco Javier Mina, hicieron de ese sector una prioridad para las acciones de prevención y disuasión del delito, indicó el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Durante un recorrido, ayer se observó que la afluencia de personas disminuyó en comparación con otros días, pero la presencia policiaca fue mayor, dijeron comerciantes.“Lo que pasó fue muy feo, todos tenemos miedo aquí”, indicó un vendedor que prefirió no identificarse.Nava López señaló que todo el Distrito Centro y el Distrito Poniente son un “foco rojo” por la violencia.En esas áreas está enfocado el operativo de contención que realiza personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Policía Federal (PF), informó.Esos lugares es donde se trabaja de forma más puntual, incluso está contemplada la instalación de cámaras de videovigilancia en forma prioritaria.La percepción de inseguridad que priva con relación al Centro Histórico fue puesta en evidencia con los resultados de una encuesta dada a conocer en abril pasado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).El resultado fue que siete de cada 10 mujeres se sienten inseguras en esa zona.El cuestionario fue aplicado a unas mil 300 personas entre hombres y mujeres de todas las edades a finales de 2017, en diferentes horarios.Entre los encuestados están vecinos del sector, transeúntes, comerciantes y ambulantes.Aunque la desaparición de mujeres no fue el temor principal de las personas encuestadas, sí mencionaron sentirse inseguras cuando transitan por ahí.Los ciudadanos dijeron que acuden al Centro Histórico por necesidad, no por gusto ni esparcimiento, sino porque es un lugar de paso rumbo a sus destinos, como el trabajo o el hogar.“Esta investigación es muy amplia y nos demostró lo que nosotras intuíamos, que la ciudadanía, concretamente las mujeres siguen considerando la zona Centro como un espacio inseguro”, declaró Verónica Corchado, directora del IMM.Los delitos cometidos en torno al Centro Histórico se vislumbraron en dos juicios orales, uno de ellos finalizado en diciembre pasado, cuando un Tribunal de Enjuiciamiento impuso a cuatro personas que prostituían a mujeres y están vinculada con las víctimas del arroyo El Navajo penas que van de los seis meses a los 23 años de cárcel.Los sentenciados fueron Manuel Vital Anguiano, José Gerardo Puentes Alva, Humberto Gerardo Páez Carreón y Édgar Jesús Regalado Villa.A todos se les acusó de pertenecer al grupo delictivo “Los Aztecas” o “La Línea”, de prostituir a las víctimas identificadas con las iniciales K.D.M., y B.C.M.G., esta última menor de edad y quien a la fecha tiene el estatus de desaparecida. Además a Páez Carreón también se le señaló como responsable de haber prostituido a K.D.M.El Tribunal concluyó que únicamente Vital Anguiano y Puentes Alva son culpables del delito de trata en contra de la menor B.C.M.G., por hechos ocurridos el 15 de junio del 2011 en la zona Centro de Ciudad Juárez.En otro juicio oral desarrollado en julio de 2015 Vital Anguiano y Regalado Villa fueron encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 mujeres cuyos restos óseos se hallaron en el área denominada arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez. Los sentenciaron a 697 años de cárcel.En ese proceso también se emitió fallo condenatorio a José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac”; Jesús Hernández Martínez “El Gordo Maloso”; César Félix Romero Esparza, “El Félix”, mientras que Puentes Alva fue absuelto.Ahora, las investigaciones de las autoridades arrojaron que la violencia se está focalizando en los lugares donde se da la mayor distribución de cualquier tipo de enervante. El Centro Histórico es uno de ellos, dijo Nava López.• Desaparición de mujeresDos juicios orales derivaron de estos hechos; en uno, dos acusados fueron sentenciado a 697 años de prisión• NarcomenudeoUn sinnúmero de ‘puchadores’ han sido detenidos en el sector• Venta de pirateríaRopa, discos y otros artículos han sido motivo de cateos y decomisos por parte de la Policía Federal• HomicidiosDurante esta semana una mujer y un hombre fueron privados de la vida en hechos distintos

