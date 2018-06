Acumula junio 101 ejecutados; sigue estrategia vs crimen igual

No se modificará la estrategia de seguridad, anunció ayer el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, al asegurar que está basada en esquemas internacionales.Sólo se deberán reforzar las corporaciones con más personal en sus estados de fuerza, a efecto de hacerla más efectiva, dijo.Ayer, antes de las 14:00 horas, el número de víctimas de homicidio doloso en la ciudad llegó a las 101 en lo que va de junio, sólo 23 menos que los contabilizados al cierre de mayo.Dos personas fueron asesinadas la tarde del martes en pleno Centro de la Ciudad. Una de las víctimas es una mujer, identificada como Gloria Leticia López Casas, de 38 años de edad. Fue acribillada en calles Rafael Velarde y Mina.Dos horas antes, a tres cuadras de distancia, asesinaron de tres balazos a un hombre de entre 30 a 35 años de edad, en la Plaza de Armas, de los lugares más vigilados de la ciudad. Hasta ayer la víctima no fue identificada.El martes se cometieron seis homicidios dolosos; ayer otros tres se sumaron a la estadística, en eventos ocurridos en los fraccionamientos Morelos, Lucio Cabañas y Las Haciendas, todos ubicados al oriente de la Ciudad.Por la mañana el fiscal Jorge Nava dijo que el modelo de seguridad aplicado localmente debe de reforzarse con medidas preventivas, pero no modificarlo.“Aquí la racha de violencia del último mes y medio es generada por la ruptura interna de una de las organizaciones criminales”, dijo.Nava López expuso que prevenir estos crímenes se ha dificultado porque quienes los ejecutan conocen a detalle los lugares y puntos de reunión de sus víctimas, ya que antes trabajaban juntos.Aseguró que personal ministerial trabaja en cumplimentar 12 órdenes de aprehensión contra los principales líderes delincuenciales que están ordenando dichos asesinatos.“La contratación de más policías tendrá que concretarse para que el esquema de seguridad tenga mayor efectividad”, mencionó el funcionario.

