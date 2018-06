Graba Cabada a trabajadores de la JMAS

El candidato a la Presidencia Municipal por la vía independiente, Armando Cabada Alvídrez, denunció el lunes en su página de Facebook que empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento estaban destruyendo pavimento recién colocado por el Municipio en la avenida López Mateos y calle Río Nilo.Con un video subido a sus redes sociales, el aspirante que busca la reelección interviene en el momento en el que los trabajadores están levantando la carpeta. Primero los saluda y luego les inquiere sobre lo que están haciendo para luego aseverar: “están destruyendo pavimento recién echado”.“¿Qué están haciendo?”, pregunta, a lo que uno de los obreros responde que están renivelando las alcantarillas. “Pero están destruyendo pavimento recién echado, ¿no?”, y ante la respuesta de un no, insiste en que “sí, cómo no, hombre. Esto lo acaban de recarpetear”.El independiente aseguró que “estas son las cosas que no se valen, acaba el Municipio de invertir en esta avenida, recarpeteando y pues así, de buenas a primeras, como ocurre en el Malecón, levantando el recarpeteo, todo el dinero que se le invirtió aquí por los juarenses”.El caso causó controversia entre Cabada y otros candidatos.En un video similar, su contendiente del Frente integrado por el PAN y Movimiento Ciudadano, Ramón Galindo tomó parte para señalar que el candidato miente.“Al contrario la Junta Municipal le dijo a Armando no pongan esta carpeta porque vamos a aprovechar antes de que la pongan para poner 400 metros de colector”, dijo. (Javier Olmos)

comentarios

