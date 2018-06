Se cae sistema de la Aduana mexicana y traba cruce de cargas

Operadores del sector de autotransporte de carga pasaron ayer más de seis horas varados en los puentes internacionales bajo las inclemencias del clima, al intentar cruzar hacia los Estados Unidos y viceversa.Lo anterior debido a una falla en el sistema de la Aduana Mexicana, que desde las 8 de la mañana atoró las exportaciones e importaciones en los puentes Córdova-Américas y Zaragoza-Ysleta.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, dijo que estas contingencias son cada vez más frecuentes, por ajustes en los sistemas de las aduanas de ambos lados de la frontera.“Son los costos de la modernidad. Esto ha estado sucediendo, se ponen lentos los dos sistemas, pero una caída así hace rato que no la teníamos”, declaró.De acuerdo con el organismo, las operaciones comenzaron a procesarse hasta las 2:30 de la tarde y para hacer frente a la situación se autorizó una extensión en el horario de importación y exportación en Zaragoza, hasta que se agote la línea de ambos.Estimaciones de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez indican que en ambos cruces, y considerando ambos tipos de operación, quedaron varadas un aproximado de 500 tráileres.En el puente “Libre” la línea de tractocamiones para cruzar a El Paso después de mediodía llegaba poco después de la avenida Rafael Pérez Serna.Por el cruce de Zaragoza la línea de espera llegó hasta la avenida Gómez Morín, de acuerdo con los transportistas.Los actores del comercio exterior refieren que este tipo de situaciones pega a la competitividad de la región y retrasa la llegada de insumos de la industria maquiladora, que se rige bajo el esquema de justo a tiempo.Se buscó la versión de María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Index Juárez, para conocer las afectaciones a dicho sector, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.El monitoreo del organismo que agrupa a las empresas de cruce de carga refiere que cada tráiler cruza mercancías con un valor estimado en 100 mil dólares.En promedio, por día por Zaragoza y Córdova cruzan 2 mil 500 exportaciones y 2 mil importaciones, también por los mismos puentes.La Administración General de Aduanas refiere que el puente Ysleta el horario a la importación y exportación de lunes a viernes es de 6 de la mañana a 11 de la noche.Por el “Libre” de lunes a viernes las cargas hacía Estados Unidos se procesan de 7:30 de la mañana hasta las 17:30 horas, mientras que del vecino país a México de 8 de la mañana hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes.Se intentó comunicarse con la Aduana mexicana para que diera a conocer su versión, pero no hubo respuesta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.