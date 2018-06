Dejan ladrones escuela sin aires

Madres de familia y maestras de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, acudieron ayer a las instalaciones de Gobierno del Estado para manifestarse por la falta de seguridad que hay en el plantel.El fin de semana pasado fueron despojados de 8 aires acondicionados, que habían sido adquiridos con recursos de la comunidad escolar, pues los que entregaron las autoridades educativas ya habían sido robados.“No tenemos para más, estamos hablando de más de 42 mil pesos (…) pedimos seguridad y alumbrado; no hay malla ciclónica ni barda, estamos a expensas de ladrones.“Si nos roban en un fin de semana 8 aires, pues es obvio que la Policía no está al pendiente”, dijo Elizabeth Nieto, directora del plantel educativo en el turno vespertino.Las quejosas indicaron que a lo largo del ciclo escolar les han robado aires acondicionados, calentones, material didáctico, computadoras y bancas.“Tuvimos que pedir aportaciones a los niños para poner en funcionamiento los aires acondicionados. Quiero decir con esto que ya no tenemos recursos, que hicimos que los padres nos apoyaran”, dijo.La primaria Francisco González Bocanegra se ubica en la colonia Riberas del Bravo etapa 9 y tiene 10 años de haber iniciado labores.Actualmente atiende a 650 estudiantes en el turno matutino y 650 en el vespertino. Además acuden unos 200 al Centro de Estudios Extraescolar (Cedex) 19, que imparte sus servicios por la noche en la misma escuela.En total la escuela tiene una población de mil 500 estudiantes, que se ven perjudicados.“Creo que nosotros como maestros que sufrimos realmente junto con los niños las inclemencias, que los vemos desmayados, con sangrado o deshidratados, tenemos la obligación moral de suspender el ciclo escolar porque no hay condiciones, el Estado no nos las da; no es porque seamos flojos”, consideró una de las maestras manifestantes, María Elena Flores.A su vez, Elizabeth Nieto, directora del plantel educativo en el turno vespertino, aseguró que esa misma incertidumbre las orilló a hacerse presentes ayer en oficinas de Gobierno, para pedir una solución a los problemas que los aquejan, pues ni siquiera cuentan con bebederos.Ayer, este grupo de mujeres fue atendido por el subsecretario de Gobierno Zona Norte, Luis Mario Dena Torres, quien atendió sus peticiones y las canalizó directamente con el fiscal general en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.El funcionario se comprometió a programar una visita a la brevedad a la escuela primaria en mención.

