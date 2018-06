Complica ley lucha contra ejecuciones

Los términos jurídicos para acreditar la flagrancia, y el heho de que los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo no sean considerados graves, frenan la efectividad de la Fiscalía General del Estado para disminuir la violencia, que al día de ayer sumó 456 víctimas de homicidio en el año, señaló Jorge Arnaldo Nava López, fiscal de la Zona Norte.Explicó que los ministerios públicos se ven limitados por estas reglas, contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y evitan que los responsables de homicidios sean sancionados, estimó, Jorge Arnaldo Nava López, fiscal de la Zona Norte.La noche del pasado lunes, agentes municipales detuvieron a dos hombres al menos una hora después, y a mucha distancia, de que presuntamente asesinaron a una persona. Sin emabrgo, acreditar el homicidio en 48 horas es casi imposible, de acuerdo con la versión del fiscal.Señaló que como no fueron detenidos en el acto, se puede acusarlos de posesión de arma o droga (que se les encontró) pero no son delitos graves, y existe la posibilidad de que hoy salgan libres, estimó el funcionario.Los policías municipales detuvieron a José Santiago Blanco, y Luis Armando Rodríguez Alba, después de una persecución que inició en el Camino Real y terminó en la avenida De los Aztecas. Ambos viajaban en una motocicleta y se les aseguró una escuadra 9 milímetros y 49 gramos de mariguana, según se conoció.Los preventivos asumieron que son los responsables del homicidio de Aarón Salvatierra Mares, de 30 años, acribillado con balas de 9 milímetros a las 9 de la noche del lunes en el bulevar Zaragoza y Libramiento, a unos 25 kilómetros de distancia de donde fueron detenidos.La Fiscalía tiene 48 horas para acreditar que fueron ellos quienes dispararon a la víctima, pero las pruebas de balística llevan más tiempo que ese. Flagrancia sería si los hubieran detenido al momento, explicó Nava López.En cuando a la droga que se les encontró se tendría que acreditarse que era para venta, y respecto al arma, tampoco es un delito grave, y si bien llevan posteriormente un proceso judicial, lo hacen en libertad porque así está establecido en la ley, indicó.Antes de entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, a mediados del 2016, por estos últimos dos delitos estarían en prisión mientras se lograban las pruebas periciales para imputarles el homicidio, pero hay jurisprudencias que no se entienden y se pueden interpretar como aberraciones, dijo el entrevistado.Agregó que cada mes entre 500 y 600 narcomenudistas detenidos son puestos en libertad en 48 horas por esos tecnicismos y jurisprudencias. Lo mismo ocurre con los arrestados en posesión de armas, aunque sean de uso exclusivo del Ejército, que sumaron 120 en lo que va del mes de mayo al día de ayer.Indicó que de los 219 homicidios que han ocurrido en ese mismo período se han logrado obtener de los jueces 33 órdenes de aprehensión que se están trabajando, y vincular a proceso penal a los responsables de 38 homicidios.“Si la ley contemplara la prisión preventiva a por posesión de narcóticos y de armas, como antes, las cifras de efectividad serían mucho más elevadas y la cantidad de víctimas (de homicidio) disminuiría notablemente”, asumió el fiscal Nava López. (Miguel Vargas / El Diario)

