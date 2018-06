El independiente Armando Cabada insistió en que el repunte de violencia que se registra en la ciudad está siendo generado para favorecer a un candidato, uno de sus contendientes, a la Presidencia Municipal.La especulación que citó en el debate de los aspirantes al Ayuntamiento la repitió ayer y dijo que ya tiene el nombre de la persona que lo está haciendo, aunque se lo reservó, y aseveró incluso que hay dinero producto del narcotráfico moviéndose en las campañas.“Se ha avanzado en la investigación de quien está promoviendo todo esto, tenemos ya el dato del nombre de la persona que lo está haciendo; obviamente es gente ligada al crimen organizado”, sostuvo ayer en conferencia de prensa.Las declaraciones del aspirante sin partido a reelegirse como presidente municipal de Juárez vienen después de una ola de violencia que ha dejado, hasta ayer, al menos 91 personas asesinadas al estilo del narco, de acuerdo con el recuento periodístico.“Y lo que queremos es conseguir las pruebas de su relación con un proyecto electoral de un candidato que busca esta posición; teniendo las pruebas se las vamos a presentar y diremos con toda claridad de quién se trata, porque esto es muy delicado”, dijo.Cabada agregó que “el dinero del crimen organizado esté participando en una campaña y que además ellos sean los promotores, quienes incentivan a los grupos criminales a matarse entre sí, es muy delicado”.Cabada Alvídrez denunció que la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno estatal en la frontera amenazó con tomar represalias contra los directores de los centros de bienestar infantil con los que se reunió el sábado en un acto proselitista.El aspirante a la reelección dijo que cree que la Subsecretaría está apoyando al candidato del PAN a la Presidencia Municipal Ramón Galindo.Dicha reunión se llevó a cabo en un salón privado en el fraccionamiento Misión de Los Lagos, lugar al que acudieron dos personas que fueron detectadas tomando fotografías de los presentes, motivo por el que se solicitó el apoyo de Seguridad Pública y al percatarse los implicados de la presencia de la autoridad, hicieron la fuga a bordo de un auto, pero detenidos cuadras más adelante.Al ser interrogados fueron identificados como Octavio N. S. de 38 años de edad y Berenice M., de 34 años, ambos trabajadores de la citada dependencia, lo cual acreditaron con identificaciones, refirió Cabada.Conducían un vehículo Chevrolet gris y se les generó el reporte No. 1,648 a cargo del agente Estrada Navarro, que hizo la intervención, informó.El independiente aseguró que no se les detuvo ya que no hubo ningún delito en flagrancia, “pero lo preocupante es la amenaza hacia muchos de los directores y que además hayan acudido hasta el lugar para tomar las fotografías”.“Quiero puntualizar que yo quiero suponer que obviamente el gobernador del Estado no está enterado de esto, que este es un flaco favor que le están haciendo al candidato del PAN a la Presidencia Municipal”, subrayó.Al respecto, la dependencia hizo ayer un posicionamiento. Informó en un comunicado que se dará vista a la Secretaría de la Función Pública sobre los hechos mencionados y corresponderá a esta dependencia decidir si existe o no responsabilidad sobre lo señalado por Cabada.

