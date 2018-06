La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Fonden, envió 70 mil litros de agua y 12 mil despensas a Ciudad Juárez para la población afectada por el calor, tras las declaratorias de emergencia para los municipios de toda la entidad, informó Luis Guerra, coordinador estatal de Protección Civil.Sin embargo, los protocolos de emergencia no contemplaron ayuda o recursos para auxiliar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a solucionar el problema que ha generado apagones en más de 120 pozos en el último mes, en perjuicio de miles de usuarios que se han visto afectados por la suspensión del servicio, por baja presión y por recibir agua con tierra en sus casas.El funcionario señaló que en este esquema de declaratoria de emergencia no entra la JMAS ni la CFE, pero se buscará en una siguiente etapa bajar recursos para los equipos de bombeo de los pozos que están fallando.“El Fonden únicamente da insumos en la declaratoria de emergencia y ésta es una situación atípica, es la primera que se da”, refirió.Por separado, el presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortés, dijo desconocer que el Estado o las instancias correspondientes hayan solicitado ayuda a la Segob para atender las fallas en energía eléctrica que están afectando a los pozos de la descentralizada, que atribuyó a la alta demanda de agua y energía por la presencia de altas temperaturas en la región.Los apoyos del Fonden serán entregados hoy al Municipio y distribuidos en el poniente y sur oriente de la ciudad entre los habitantes más afectados, incluyendo escuelas con aulas móviles y con instrucciones precisas al personal de no politizar la ayuda, dijo Guerra. (Juan de Dios Olivas)

