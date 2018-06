Con su cámara fotográfica, Erika capta las imágenes de sus compañeras que participan en la sesión del programa de Terapeutas Corporales Populares, uno de los que ofrece el centro Salud y Bienestar Comunitario A.C. (Sabic), situado en la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la ciudad.Sonríe a sus compañeras mientras capta diversos momentos dentro del centro construido años atrás a exigencia de los vecinos del sector, afectados por la inundación en la zona registrada al romperse una parte del acueducto Conejos Médanos, que construía el grupo Carso, propiedad del millonario Carlos Slim.De ser una mujer dedicada sólo a las actividades del hogar, a sus 36 años Erika Salazar Rojas cursa en línea la licenciatura en Administración y Responsabilidad Social en la universidad privada ORT, gracias a la beca que obtuvo de otra asociación civil que ayuda a las víctimas de la violencia, lo que ahora le permite planificar un mejor futuro para ella y sus tres hijos menores de edad.Ocho años atrás, esta misma mujer estaba sumida en la desesperación al ser asesinado su esposo.El 4 de junio del 2010 su marido le llamó por teléfono para pedirle que calentara la cena, pues ya iba en camino a casa.“Exactamente ocho años. Lo esperé y no llegó. Lo salí a buscar y supe que lo asesinaron, después lo fui a identificar”, recuerda Erika con dolor.A partir de ese momento la mujer se dobló.“Yo vivía de modo automático, comía porque tenía que comer, me bañaba porque tenía que hacerlo, cuidaba de mis hijos porque los tenía que cuidar. Una amiga me contó de Sabic, que iba a iniciar un taller de duelo y vine. En ese entonces yo no sabía ni lo que era el duelo”, dice la mujer de cabello lacio oscuro y sonrisa contagiosa.Sin entender que la salud es más que un cuerpo sano, que también involucra la mente y las emociones sanas, Erika llegó renuente Sabic a tomar el taller de duelo. Pronto se convenció de la importancia de la salud desde una perspectiva integral para ella y sus hijos.“Venía en cenizas. Ahora vivo”, dice Erika que también llevó a sus hijos a la terapia floral y juntos hicieron de esta organización una forma de vida. Erika labora para Sabic en la administración del centro y sus hijos colaboran en las diversas actividades.“La idea es que se apropien de este espacio”, dice Marta Rodríguez Plaza, una española que se enamoró del programa de Sabic y desde hace seis años radica en esta frontera donde impulsa la construcción de redes resilientes a favor de los grupos vulnerables.Cura el almaLa cámara fotográfica de Erika se enfoca en Felipa Aguirre Zepeda, una mujer de 74 años que ha pasado los últimos 15 años de su vida capacitándose en Sabic.Mientras es retratada por Erika, Felipa participa activamente en su clase de Terapia Corporal Popular y masajea la espalda de otra de sus compañeras en la práctica del mediodía, ya que en Sabic también ofrecen masajes relajantes y rehabilitación física.“Sabic ofrece medina alternativa que abarca desde lo sicoemocional, lo bionergetico corporal y apoya el desarrollo y empoderamiento de la comunidad, explica Felipa, quien es la responsable de atender uno de los consultorios de terapia floral.Ella también radica en esta zona y sabe, por experiencia propia y vecinal, las necesidades que existen en esta zona de la ciudad, donde vivir entre asesinatos y duelos es una costumbre.Precisamente el día de esta entrevista Erika y sus hijos caminaron frente a la escena de uno de los últimos 124 crímenes del mes de mayo, considerado uno de los más violentos de los últimos años.“Aquí las personas vienen muy afectadas, pero lo que más desean es ser escuchadas. Nosotras las escuchamos porque entendemos todos esos procesos por los que ellas están pasando”, dice Felipa que tiene bajo su resguardo las esencias para ofrecer las terapias florales como la de Bach.Edward Bach fue un médico inglés que probo miles de plantas, hasta encontrar los remedios que buscaba para tratar el estado de salud mental o anímico de sus pacientes, al creer que sus desdichas y sufrimientos físicos se aliviaban de manera natural.Cada una de los 38 remedios descubiertos por Bach ayudan a equilibrar una característica o estado emocional negativo en particular, explica Felipa, que también muestra un pequeño invernadero y donde cultivan las plantas medicinales.Felipa explica que muchas personas no se dan la oportunidad de atender su salud, por eso para ella es importante que la ciudadanía conozca la labor de Sabic.Amplían horizontesMarta Rodríguez Plaza, directora de Sabic, explica que los servicios integrales que ofrece Sabic, a precios que van desde los 15 a los 40 pesos como cuota de recuperación, se lleva a las colonias y a las empresas.Las mujeres que fueron capacitadas apoyan las ferias de la salud que organizan y están en constante formación de terapeutas.Por ejemplo, el taller de terapeutas corporales populares, tiene una duración de seis meses.También ofrecen talleres de autocuidado, herbolaria, biodanza, duelo, resolución de conflictos, primeros auxilios sicológicos, manejo de emociones y otros.Sabic actualmente recibe apoyo económico de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y se sostiene, en parte, con la venta de los productos terapéuticos naturales que fueron realizados en Sabic con procedimientos tradicionales con esencias florales y plantas medicinales de la región.“Cuando una persona viene aquí, se le ofrece un diagnóstico bioenergético del cuerpo, para saber cómo viene, si tiene problemas de huesos, de riñón, de hígado o un cáncer y definir qué tratamiento requiere”, explica Felipa.Además de las enfermedades del cuerpo, un alto porcentaje de los pacientes vienen porque han perdido un hijo, un padre, un hermano, un esposo, en hechos violentos.Mujeres que sufren la desaparición de sus hijas o hijos, que padecen de estrés, de dolor de cabeza permanente y otras personas que solamente quieren ser escuchadas, dice Felipa.Aquí también se tiene un kit de emergencia.Estas fórmulas contra la violencia son frascos con gotas de esencias que se deben tomas 7 veces por día y alivian el dolor físico y emocional, agrega.“Desgraciadamente los ciclos de violencia están regresando y este kit tiene mucha demanda por las personas que están sufriendo las consecuencias de esta inseguridad”, plantea.Marta explica que en toda la ciudad existen 10 puntos de apoyo de Sabic, uno está en el Centro de Justicia para la Mujer, en Casa Amiga y otros más.Las redes de centros de ayuda se están extendiendo en toda la ciudad.Erika sigue tomando fotos.Expone que ha encontrado en Sabic un espacio para servir a los demás y dejar atrás el pasado. Un pasado donde la justicia no tuvo cabida pues el crimen de su esposo sigue impune y rechazó el apoyo que le ofrecieron en la Unidad de Atención a Víctimas por la ausencia de empatía para ella y sus hijos.Lo que el Estado le negó, lo obtuvo en una organización de la sociedad civil que sigue trabajando para ayudar a las víctimas de la violencia en Juárez, refiere.

