Busca Municipio que Estado expropie casas abandonadas

Ante la falta de colaboración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para recuperar casas abandonadas, el Municipio planea proponer que el Estado las pueda expropiar, expuso el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo.Sin embargo, dijo que posiblemente en esta administración municipal ya no haya tiempo para realizar este proyecto, ya que el período termina el 9 de septiembre de este año.Ayala afirmó que la dependencia realizó un censo de casas abandonadas en la ciudad y en coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihua-hua (Coesvi) se planeaba recuperar las propiedades de derechohabientes del Infonavit.“Lamentablemente Infonavit no puso su parte, no acordó ni con Coesvi ni con Gobierno municipal y simple y sencillamente establecimos que como es propiedad privada, pues el Municipio no puede llevárselas a su patrimonio y por ende no podemos disponer de esas casas”, declaró.Agregó que las viviendas abandonadas son 25 mil, entre esas hay de derechohabientes del Infonavit y otras de particulares ubicadas en el Centro de la ciudad.“A nosotros ya no nos alcanza por la veda, pero se puede buscar por Gobierno del Estado una posible expropiación, porque no tenemos otra alternativa nomás que expropiar”, declaró Ayala.Agregó que en ese caso los propietarios podrían acudir ante la autoridad para efecto de que se les reintegre el valor de su patrimonio.“Tendría que ser después de la elección y considero que incluso no nos va a alcanzar esta administración. Dejaríamos el plan y las cosas que se han hecho, ya se será a quien corresponda llevar a cabo este plan”, afirmó el director de Asentamientos Humanos. (Araly Castañón)