Un hombre acusado de asesinar a una mujer en Nuevo Casas Grandes fue detenido en esta ciudad, donde se ocultaba de las autoridades, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).La víctima, quien era madre de cinco menores de edad, fue sacada de su casa el lunes de la semana pasada y al día siguiente su cuerpo fue encontrado, se informó.Aunque la Fiscalía General del Estado ya había perdido el término de la flagrancia y el presunto homicida, identificado como Jorge Antonio Mendoza Aguirre, de 28 años, se dio a la fuga, las investigaciones se mantuvieron vigentes.Pese a que Mendoza Aguirre se refugiaba aquí, policías juarenses que colaboraron en el caso lo detuvieron para luego entregarlo a oficiales de Nuevo Casas Grandes en el entronque a Santa Teresa.El sospechoso fue sometido a una audiencia de formulación de imputación por el crimen cometido y dado que fue capturado huyendo, se le aplicó la prisión preventiva como medida cautelar en tanto llega la audiencia de vinculación o no a proceso.En las investigaciones realizadas por la Policía Estatal, se logró establecer que esa noche, ya hace una semana, Jorge Antonio Mendoza Aguirre fue la última persona que vio a la víctima con vida, pues le envió un mensaje para que ella saliera de su casa para “verse en la esquina” y después de eso, fue cuando ella desapareció, dejando sus huaraches tirados en la calle.Como antecedente revelado dentro de las investigaciones, se supo que el hombre mantenía una relación con ella pero se mostraba a menudo muy violento y familiares de la víctima refieren que ya la había amenazado de muerte, diciéndole que si “no estaba con él, no estaría con nadie”.Al amanecer de ese lunes 11, los cinco hijos menores de la víctima, su madre y hermana, estuvieron buscando a la mujer temiendo lo peor, pero no fue sino hasta el otro día en la tarde cuando se halló su cuerpo en un paraje junto a una acequia al sur de la ciudad, teniendo como única señal que había sido estrangulada, no calzaba nada y tenía una cadena al cuello con un dije de las figuras de cinco niños.Tras complicarse el caso para las autoridades dada la maniobra del presunto homicida, finalmente su labor investigadora logró rendir frutos, obtener la orden de aprehensión y detenerlo en Ciudad Juárez donde pretendía mantenerse oculto.

