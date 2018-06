Promotor deI JRZ Music Fest denuncia al alcalde suplente

Eduardo Pérez, promotor del JRZ Music Fest, presentó una denuncia por lesiones, amenazas y abuso de autoridad, en contra del alcalde en funciones Alejandro Loaeza Canizales y el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.Esta mañana acudió a las oficinas de Protección Civil para solicitar un dictamen de riesgos para un concierto que pretende realizar en los próximos días y asegura que fue golpeado en ese lugar por al menos ocho agentes preventivos que llegaron en cuatro unidades.Señala en su querella que empleados de la dependencia solicitaron la presencia de los agentes preventivos, porque consideraron que se estaba exaltando al pedir que lo atendieran.Los uniformados trataron de sacarlo de las oficinas municipales y al negarse fue sometido por la fuerza, esposado y presuntamente golpeado.Un médico de la Fiscalía detalló que presentaba escoriaciones en cuello, pómulo izquierdo, ojo y también en las muñecas por las esposas que le colocaron.Responsabilizó de la agresión a Efrén Matamoros Barraza y al presidente Loaeza Canizales, quienes le han negado el permiso para la celebración del evento artístico, según la denuncia.En conferencia de prensa, el director de Protección Civil, Efrén Matamoros, dio a conocer que por ser un evento de más de 10 mil personas, se le informó que tenía que solicitar un dictamen con Protección Civil del Estado.“Se molestó y empezó a gritonear”, mencionó.Aseguró que Pérez se molestó y se puso agresivo con el comandante y con su secretaria.El funcionario explicó que reporteros de TV Azteca que estaban presentes llamaron a la Policía Municipal, y de acuerdo con los videos que se tomaron en la Estación de Bomberos, el empresario se despidió de los polipreventivos de mano y voluntariamente se alejó a bordo de su vehículo.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dijo que toda esta situación obedece a un asunto “político”.“La intención de lo sucedido era precisamente lograr esto, se está logrando lo que se buscó, en eso tuvo éxito esta persona, está logrando la atención de los medios”, aseguró.Expuso que desde el punto legal le siguen faltando requisitos para que se le otorgue el permiso para realizar el JRZ Music Fest.“El trámite sigue abierto y seguirá abierto hasta que esta persona cumpla los requisitos que no ha cumplido”, señaló.El jueves pasado el promotor del evento ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer que el evento se realizará gratis, debido a que el Municipio le puso trabas porque no contrató a la boletara “Don Boletón”, vinculada a la familia del alcalde con licencia, Armando Cabada.Al día siguiente el secretario del Ayuntamiento dio a conocer que el empresario no ha cumplido con los requisitos solicitados por la Dirección de Gobierno, y para realizarlo gratis también debe cumplir con otros requerimientos.

