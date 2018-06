Esperan repunte en males estomacales

Debido a las altas temperaturas, se espera que las infecciones gastrointestinales repunten un 10 por ciento esta semana, informó Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el médico, por esta razón es importante insistir en las recomendaciones higiénicas como el lavado correcto de manos y las precauciones generales en el manejo de los alimentos.En este contexto, la Coordinación Delegacional de Salud Pública del IMSS dijo que lavarse las manos con agua y jabón es la forma más económica, rápida y eficaz para romper el ciclo de transmisión de las enfermedades gastrointestinales.Lo anterior, debido a que la piel y las manos al estar en contacto con el exterior su superficie almacena y transporta virus y bacterias que pueden entrar al organismo al momento de comer o asearse.Un deficiente lavado de manos, afirmó el IMSS, puede potenciar enfermedades diarreicas, infecciones en las vías respiratorias y conjuntivitis.“El aseo de las manos no sólo es beneficioso para la propia persona, sino para los demás, ya que una persona enferma es portadora de agentes patógenos y debe procurar no contagiar a los demás cubriéndose la boca con el ángulo del codo al toser”, refirió Salud Pública.En este contexto, una de las medidas en que los especialistas hacen mayor hincapié es asegurarse de que el agua que se usa para beber y cocinar es adecuada para tales fines.Este líquido debe ser desinfectado, proceso que puede lograrse mediante vías caseras rápidas como hervirlo durante unos 15 minutos antes de usarlo o ponerle dos gotas de plata coloidal por cada litro.Debe guardarse en recipientes limpios y tapados, porque si no es así puede contaminarse con bacterias que están en el ambiente. (Fernando Aguilar)

