Piden regidores replantear estrategia de seguridad

La estrategia de seguridad pública no está dando los resultados deseados y se tiene que replantear, afirmaron ayer regidores.Dijeron que las corporaciones de las tres esferas de gobierno deben coordinarse mejor para evitar que la violencia vuelva como hace diez años.La edil coordinadora de la fracción del PRI, Seydi Medina Galván, dijo que en las calles debe haber más presencia de las policías municipal y estatal.“No queremos volver a vivir esos años tan dolorosos para nuestra cuidad, que no podíamos salir a las calles, todos padecimos esa inseguridad y de ninguna manera queremos volver a vivirla”, expuso.Mientras que la regidora independiente Irma Medrano Flores afirmó que la inseguridad ha aumentado porque las corporaciones de los tres niveles están distraídas en las elecciones.Cuestionó si la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primer respondiente está fallando.“Si se supone que están trabajando en mesas de seguridad pública con Policía Federal, con Policía estatal, yo no puedo entender qué es lo que está pasando”, manifestó.“Debe de replantearse la estrategia y las tres órdenes de gobierno dejar de estar distraídos en lo que son las elecciones y cuidar sus chambas y ponerse a trabajar a favor de la población”, señaló Medrano.El edil del Partido Nueva Alianza (Panal) José Alfredo González Quintana dijo que quien debe encargarse del crimen organizado es la Policía Federal y no lo está haciendo.“Al final de cuentas no se ve investigación, no se ve detención, no se ve nada por parte de la Policía Federal y de la investigadora, que es el ámbito estatal”, señaló.“Hace falta una coordinación, pero en realidad una coordinación que lleve a trabajar en conjunto, porque lamentablemente se sientan en la mesa a platicar y decir que hay muy buena coordinación, pero en la realidad los hechos dicen otra cosa”, agregó González.

