Desde la noche del pasado sábado vecinos del cruce de las calles Acacias y Boro, en la colonia Niños Héroes, enfrentan serias dificultades para dormir.El estruendo de los balazos, los gritos de las madres y padres de familia buscando a sus hijos, la confusión y el terror que experimentaron esa noche, cuando un tirador “muy joven” acribilló a un grupo de hombres, matando a tres e hiriendo al menos a seis personas más, se repite a la hora de tratar de descansar por las noches.“Aquí siempre hacían fiestas en la calle, era cosa de todos los días, se la pasaban tomando cerveza, pero también había muchos niños jugando”, recuerda un testigo de lo que pasó a las 21:30 horas del sábado anterior.Era una noche normal en el barrio, coinciden los entrevistados, quienes piden que no se publiquen sus identidades por temor a represalias.Los niños jugaban en los callejones que conforman ese sector ubicado en el norponiente de la ciudad, donde predominan las casas-habitación.Justo a dos cuadras al sur de la secundaria Altavista, sobre la calle Boro en el cruce con Acacias, era normal que un grupo de hombres se juntara a beber casi a diario, pero la noche del sábado pasado esa rutina fue alterada por las detonaciones de un arma larga.“Primero creí que eran ‘cuetes’, pero luego se escucharon más fuerte, las mamás y los papás comenzaron a correr para todos lados gritando para buscar a sus hijos que estaban jugando ahí, mire”, señala hacia la esquina un vecino.Los entrevistados coincidieron en que al sitio llegaron varios vehículos, no precisan cuántos, pero sí que fue una sola persona la que descendió de uno para comenzar a disparar de forma indiscriminada en contra de quienes estaban en la esquina.El sicario “era un chavalillo” de unos 20 años, calculan, no utilizó capucha para cubrirse la cara y se veía como una persona normal, hasta que se dieron cuenta que empuñaba “un rifle o algo así”, menciona uno de los testigos.En cuestión de segundos, o minutos para algunos, la escena cambió por completo de fiesta a los ayes de dolor y a la sangre que los muertos y los heridos regaron en banquetas y pavimento.“Los niños vieron todo, desde cuando llegaron, dispararon y cuando estaban todos heridos o muertos, ensangrentados”, recuerda una habitante del lugar. “Mi niña no puede dormir, tiene miedo”.También hubo víctimas circunstanciales, como una adolescente que fue alcanzada por una esquirla de los proyectiles de arma de fuego que fueron disparados esa noche. Contabilizan al menos seis lesionados.Los entrevistados no se ponen de acuerdo en el número de balazos que escucharon, para algunos fueron 10, para otros como 20, para unos más resultaron incontables.En lo que coinciden es que el sector es conocido porque se vende “mucha droga” y en que algunos de los compradores son estudiantes de primaria y secundaria, que la situación a nadie le importaba, ni siquiera a los habitantes del sector, menos a la Policía, cuyos elementos protegen esa actividad ilícita.“Aquí venía gente a todas horas, en la mañana, la tarde, la noche, la madrugaba, ya sabían que aquí encontraban lo que quisieran. También policías y les daban su cuota, ellos mismos los protegían”, asegura otra vecina mientras vigila si alguien que pueda verla está en la calle.Del hecho, dicen los testimonios recogidos ayer, queda el miedo, también la certeza de que la venta de droga seguirá y, tal vez, la expectativa de otro ataque como el del sábado.En la esquina permanece una cinta roja que la Policía utilizó para acordonar el área. Un extremo está atado todavía a uno de los postes, mientras el otro es arrastrado sobre el pavimento por el viento ligero.“Nadie la quiere quitar, nadie quiere acercarse, creo que todos tenemos miedo”, menciona un habitante del sector. “Muchos ya no podemos dormir”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.