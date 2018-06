Desperdicio genera problemas de abasto: JMAS

Pese a que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) extrae agua suficiente para abastecer a 1 millón 750 mil personas, en Ciudad Juárez, con una población de 1.3 millones de habitantes -según el INEGI-, se presentan agudos problemas en el suministro que dejan sin agua en forma intermitente a algunos sectores y otros con baja presión, señaló el presidente del organismo, Jorge Dominguez Cortés.Indicó que la principal causa es la alta demanda acompañada por el uso irracional del agua o su desperdicio así como las fallas en la red de energía eléctrica de la ciudad provocadas por la demanda alta que se esta presentando.“Van mas de 120 cortes de energía eléctrica, y eso nos ocasiona que después de que los pozos se paran, a la hora del arranque, nos ocasiona problemas en la calidad del agua y en ocasiones en las condiciones del mismo pozo porque sufre de averías al reiniciarse”, dijo.Dominguez Cortés señaló que en Juárez se consumen en promedio 350 litros por habitante en forma diaria, que es lo que se suministra, aunque en la practica hay sectores que no tienen el servicio de red de agua potable y reciben el liquido en pipas.“Juarez no tiene un millón 750 mil personas, lo que quiere decir qué hay mucha agua que se esta desperdiciando. La Junta esta proveyendo suficiente agua, pero entre mal uso, fugas, etc, el agua no se esta utilizando adecuadamente y esto nos ocasiona problemas de abasto momentáneos o temporales con fallas o bajas presiones”, dijo.Señaló que se trabaja coordinadamente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para aminorará los apagones en los pozos, pero es una situación que es difícil de controlar por la alta demanda de energía en la ciudad.“Ha habido algunas cosas que se han podido programar, por ejemplo ellos tuvieron que hacer un cambio fuerte en él área de Conejos Médanos este fin de semana, ese cambio para introducir una nueva instalación de una granja solar”, indicó.Para realizar esa conexión, iban a parar 8 pozos de Conejos Médanos, pero al final se logró que se instalaran generadores portátiles para cada pozo durante la madrugada del sábado.Sin embargo, las fallas en el suministro provocadas por alta demanda de agua y de energía, siguen afectando principalmente a los habitantes de la zona Poniente de la ciudad, por lo que llamó a cuidar el agua, no desperdiciarla y utilizarla en forma eficiente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.