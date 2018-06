Minutos después del debut y triunfo mexicano de 1-0 sobre Alemania en la Copa Mundial de Futbol, unos 200 juarenses se reunieron en la Megabandera de El Chamizal para festejar.“¿En dónde están, en dónde están los alemanes que nos iban a ganar?” fue el grito que más se hizo escuchar entre los aficionados que brincaron, cantaron y bailaron sobre la avenida Heroico Colegio Militar.Con capas, banderas y camisetas de la Selección Nacional, los juarenses hicieron “ole” a los automóviles que transitaron por el sector, además de chocar manos con los guiadores que sonaron el claxon y se subieron en algunas de las camionetas para bailar.El tequila tampoco se hizo esperar entre la afición que comenzó a cantar “El Mariachi Loco” y ondearon las banderas entre gritos de “chiquiti bum” y “México ra-ra-ra”.Agentes de la Dirección de Tránsito y de Seguridad Pública Municipal resguardaron ambos lados de la vialidad desde que comenzaron los festejos a los que acudieron familias enteras.El ambiente se sintió desde más temprano, cuando la victoria contra los alemanes aún era un sueño. Gritos, aplausos y porras se escucharon ayer en bares y restaurantes de la ciudad a los que fronterizos acudieron para ver la primera aparición de la Selección Mexicana en el Mundial contra Alemania.Aficionados portaron camisetas verdes, se pintaron de verde, blanco y rojo la cara. Algunos ingresaron a los comercios portando como capa la bandera de México.Con cada movimiento del Tri, la presión se hizo presente entre los asistentes que se tapaban la cara, gritaban y cantaban “Vamos México”. Cuando el gol llegó, los festejos se hicieron más fuertes y se levantaron de sus lugares para aplaudir.Familias enteras abarrotaron restaurantes donde se habilitaron pantallas en cada mesa y en algunos se colocaron proyectores para que todos los comensales pudieran disfrutar del juego, además de celebrar el Día del Padre.De igual manera algunos comercios realizaron dinámicas entre los aficionados para otorgar balones, premios y descuentos en la comida.El partido entre México y Alemania benefició el aforo de distintos establecimientos de la ciudad, que aprovecharon el evento deportivo.Mientras que algunos registraron prácticamente lleno total, otros no tuvieron la asistencia que esperaban, pese a que abrieron en horario extraordinario para atraer clientela, según expresaron encargados de algunos negocios.Durante un recorrido por la avenida Gómez Morín se observó que restaurantes estaban llenos, lo cual se podía apreciar desde los estacionamientos.Empleados de los mismos atribuyeron la afluencia al juego debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2018.Comentaron que si bien los domingos registran buena asistencia, principalmente por los desayunos, ayer se logró un 20 por ciento más de clientes, de acuerdo con las estimaciones.Ernesto Moreno, trabajador de un restaurante ubicado en Gómez Morín, comentó que también ayudó el Día del Padre.Otros negocios que no abren en domingo decidieron abrir sus puertas y ofrecer desayunos.Un ejemplo de ello es un bar localizado en Paseo Triunfo de la República, que implementó esta estrategia con motivo del evento deportivo.“Ahorita la asistencia que tengamos es ganancia para nosotros. Probamos con esto de los desayunos y nos fue muy bien”, mencionó uno de los trabajadores.En contraste, otros no obtuvieron la respuesta que esperaban. En la avenida Gómez Morín algunos de los bares que abrieron en horario extraordinario tuvieron poca asistencia.“Abrimos desde las 8 de la mañana, pero hasta ahorita casi no ha venido nadie”, expresó el empleado de uno de los establecimientos.Estimaciones de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indican que durante el Mundial se espera que las ventas aumenten hasta un 50 por ciento, principalmente en los sport bares. (Abril Salgado/Cinthya Ávila/El Diario)

