Cientos de padres solicitan becas al Municipio

Cientos de padres y madres de familia presentaron su documentación ayer para poder acceder a una de las becas que serán entregadas en agosto por la Dirección de Educación del Municipio.Se trata de la segunda de tres convocatorias que el Ayuntamiento estará lanzando este año, a través de las cuales se entregan cheques de mil 200 pesos a estudiantes de educación básica y media superior.Esta convocatoria en específico está dirigida a estudiantes que no fueron beneficiados en las entregas anteriores, y que estén cursando el tercer año de jardín de niños, primaria, secundaria o preparatoria.Quienes aspiren a este beneficio, deben contar con un promedio actual mínimo de 8.0, ser ciudadanos mexicanos y residentes del municipio de Juárez.Aunque la entrega de documentos para solicitarla se llevó a cabo ayer en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, a partir de las 8 de la mañana, la dependencia informó que quien no se haya enterado de ello y desee hacer el trámite puede acudir hoy a las instalaciones de la Coordinación de Becas para solicitarla.Estas se encuentran en calle Ignacio Ramírez 357 al interior de la Biblioteca Arturo Tolentino.Los documentos a entregar en original y copia son el acta de nacimiento del alumno, CURP, comprobante de domicilio, última boleta de calificaciones firmada y sellada, y comprobante de ingreso de los padres con un monto no mayor a los 6 mil pesos mensuales en conjunto.Se requiere también en original y copia una identificación oficial vigente del padre o tutor que cobrará el cheque, únicamente se admiten pasaporte mexicano vigente o credencial de elector vigentes como identificaciones oficiales; y su CURP.La fecha de entrega de los aspirantes que cubran todos los requisitos será el 27 de agosto a las 8 de la mañana en el Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.