Balnearios, listos para el verano

En medio de la temporada de calor, prácticamente todos los balnearios del municipio operan en condiciones de seguridad para sus visitantes, aseguraron autoridades estatales y municipales.De acuerdo con Protección Civil municipal y la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris), hay hasta 40 centros que cumplen con las verificaciones de ambas dependencias.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, informó que en esta temporada las irregularidades han sido mínimas.Indicó que en el padrón de esta dependencia existen registrados entre 35 y 40 balnearios cada año, más otros 15 ó 17 centros recreativos que cuentan con piscina pero cuyo giro no es especialmente ese.Matamoros Barraza dijo que hasta ahora, los detalles faltantes han sido mínimos, como letreros faltantes, por ejemplo.El funcionario comentó que los inspectores de Protección Civil llegan a los balnearios y visitan directamente las áreas de albercas.Ello, con el fin de constatar que estén ahí los salvavidas vigilando y asegurándose de que hay orden entre las personas usuarias de los espacios acuáticos.“Los propietarios no quieren que pase algo ahí porque es su negocio; de eso viven. Son los primeros que no quieren que suceda nada. Hasta ahorita hemos estado bien en cuanto a revisiones”, dijo.Mencionó que Protección Civil continúa capacitando a los salvavidas, quienes pueden acudir a la dependencia para registrarse y recibir el curso en campo.A su vez, la Coespris dio a conocer que todos los centros recreativos que ha verificado han cumplido con los aspectos sanitarios, bacteriológicos y fisicoquímicos.Esta institución gubernamental mantiene un operativo vigente desde el 20 de marzo.“Este programa consiste en la verificación de albercas públicas, balnearios y aguas termales que se abastecen con agua rodada”, informó a El Diario.Los aspectos que la Coespris revisa son avisos de funcionamiento, análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua, condiciones físicas y sanitarias de las instalaciones y señalamientos de seguridad e higiene en las albercas.También se asegura de que estos centros cuenten con un programa de limpieza y mantenimiento, otro de control de plagas y qué métodos de desinfección del agua utilizan, así como la bitácora de cloración del agua y que haya botes para la basura con tapa.“Para los centros recreativos que cuentan con servicio de restaurante, la verificación es más extensa, ya que además se inspeccionan áreas de preparación y almacén, zona de venta y consumo de alimentos”, indicó la dependencia en una tarjeta informativa solicitada por El Diario.Entre los problemas que Coespris ha encontrado, indicó, están la falta de señalización que indique la profundidad de las albercas, la ausencia de salvavidas y, en algunos casos, la carencia de preparación técnica o académica del personal que funge como tal.

