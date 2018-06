Luego de tres ataques a balazos en diferentes fechas en el mercado Reforma, las actividades en los locales se llevan a cabo con una mezcla de temor y resignación.Mercantes lamentaron que para ellos ya es normal enterarse de homicidios o hechos violentos en plena zona Centro.“Sí nos da temor, pero ya sabemos que esto es de casi todos los días, a diferencia de cuando estaba la época de la violencia, ahora vienen por ellos (las víctimas de los asesinatos) en específico”, expresó un comerciante.Locatarios señalaron que se ha resentido una pequeña baja en la actividad comercial, sin embargo, dijeron que no creen que esto pueda deberse en específico a lo violento que se considera el sector.Destacaron que hay varios factores para la disminución de la clientela como la temporada de calor intenso y el alza del dólar, que trae por consecuencia un aumento en precios de la mayoría de los productos.Pese a esto, dijeron que de igual manera están hasta cierto punto resignados ya que el trabajo no se puede detener y deben seguir sus actividades aunque ocurran estos hechos de violencia.Algunos puntualizaron que la vigilancia en el sector es escasa y que generalmente se encuentran agentes de Tránsito o Seguridad Pública en rondines por toda el área, no específicamente en el mercado, y es cuando han ocurrido los asesinatos.El pasado sábado un hombre fue ejecutado a balazos en la entrada principal del mercado ubicado en la avenida Vicente Guerrero y Noche Triste, mientras que el 3 de junio se cometió otra ejecución en el estacionamiento subterráneo del lugar.Además el 28 de mayo un vendedor de ropa fue baleado y quedó herido de gravedad sobre la banqueta.Clientes del mercado dijeron ayer que a pesar de los crímenes continúan asistiendo para realizar sus compras con normalidad, la única diferencia es que procuran hacerlo en horarios matutinos.Argumentaron que debido a que la zona es un “foco rojo” prefieren asistir solos, sin hijos o nietos menores para no exponerlos al riesgo.Ojos y oídos están por todas partes al ingresar al mercado en donde se percibe el temor en algunos clientes y se siente la tensión en los comerciantes al grado que se nota en sus rostros y miradas. Aunque algunos lo disimulan, otros de viva voz dicen: “Para nosotros es algo normal”.

