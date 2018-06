Frenan fraccionamientos por falta de inclusión de infraestructura

Cinco desarrollos de vivienda que se pretenden construir en la zona periurbana de la ciudad están detenidos, porque para autorizarlos deben presentar proyectos para disminuir el déficit de infraestructura en la zona, dio a conocer la directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería.Explicó que la dependencia solicitó que los nuevos desarrollos garanticen que en esas zonas, donde pretenden construir, no impactará de manera negativa con mayor déficit urbano.“Es decir (queremos) garantizar que los ciudadanos que se lleva a ese entorno no los vamos a llevar a la nada”, manifestó.Agregó que como no ha habido respuesta de los desarrolladores, los proyectos todavía no se presentan ante Cabildo para su aprobación.Dijo que a diferencia de los condominios La Enramada, que se construyen al suroriente de la ciudad, en la zona periurbana, la constructora convino que como parte de la transferencia de potencial urbano va a construir un centro comunitario en el área.“Garantizamos que estas familias estarán en condiciones muy distintas, si no las ideales, porque sí me queda muy claro que hay un tema singular que hay que trabajar en la ciudad, no sólo en la zona periurbana, hay que trabajar desde lo público y desde lo privado”, mencionó.Dijo que en la zona periurbana, es decir la que se encuentra más alejada de la mancha urbana, hay áreas todavía con mucho déficit de infraestructura, por ello se debe revisar los nuevos desarrollos que se vayan a aprobar.“Habría que cuidar que se sigue autorizando, no es de cambiar (proyectos) es de juntos encontrar que lo nuevo no puede generar más déficit, y que por el contrario, debe ayudarnos en la manera de lo posible a disminuir el existente”, manifestó la funcionaria.