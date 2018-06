Abundan ubers 'piratas'

La Dirección de Transporte en la Zona Norte identificó 150 vehículos de alquiler que operan sin permiso y simulan pertenecer a la compañía Uber, por lo que les notificó que deberán tramitar sus concesiones para poder operar, de otra forma serán sujetos de decomiso de sus unidades, dio a conocer el jefe interino de esa dependencia, Mario Echanove.Las unidades “piratas”, cuyos choferes en su mayoría son liderados por José Luis Ontiveros, operan sin plataforma digital y generan condiciones inseguras para los usuarios, dijo el funcionario previo a una protesta que realizó este grupo ayer en la dependencia estatal.Hasta el momento, Transporte les impidió brindar el servicio en la Feria Juárez y en algunos puntos como las colonias llamadas Los Kilómetros donde operan como taxistas.“Se les pidió que se retiraran, hicieron caso omiso y se nos apoyó con la Policía Estatal y ellos mismos al ver el apoyo de la Policía Estatal, se retiraron pacíficamente”, refirió.El principal riesgo que tienen estos vehículos para los usuarios, es que operan sin plataforma digital, dijo el funcionario. (Juan de Dios Olivas)Señaló que estas unidades brindan el servicio de carro de alquiler en lugares fijos, lo que no es permitido por la Ley de Transporte Público ya que no son taxis y tampoco son ubers; tienen prohibido hacer sitio para levantar pasaje ya que ellos tienen que estar en recorrido constante.Echanove señaló que el procedimiento para obtener una concesión para brindar el servicio, le fue explicado a los choferes. También se les indicó que no podrán operar en forma ilegal o en segunda detección, les serán aseguradas las unidades.“Si trabaja como uber, no hay problema, el uber no puede hacer punto o no hace punto porque trabaja a través de una plataforma digital en donde el usuario le habla, el usuario le está esperando, pasa, lo recoge y se va”, dijo.Señaló que en el caso específico de los uber, se mantiene contacto con la empresa y el Congreso del Estado tiene en análisis una reforma para terminar de regular el servicio que se brinda a través de este nuevo esquema.

