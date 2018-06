Brotan plagas con las lluvias

Junto con el calor, las recientes lluvias que han caído en la ciudad han propiciado condiciones favorables para la reproducción de plagas nocivas para la salud, advirtieron especialistas.En este contexto, la principal preocupación del Sector Salud son los mosquitos capaces de transmitir enfermedades como zika, dengue y chikunguña, dijo Juan José Martínez Pérez, coordinador de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II.Sin embargo, fauna nociva como las cucarachas y las garrapatas mantienen una creciente presencia en la ciudad, advirtió.A medida que llega el verano, en la región comienzan a fortalecerse las plagas, porque la estación les ofrece condiciones de temperatura y humedad ideales para su reproducción, dijo.Estas amenazas para la salud pública, comentó, suelen tener presencia notoria hasta noviembre, cuando la temporada de frío genera ambientes más hostiles para ellas.Gustavo Corral, representante de la empresa Corral Control de Plagas, dijo que en esta época del año es frecuente observar hogares infestados de cucarachas que se mueven a través de tuberías de drenaje.“Las encontramos en casas que tienen fugas de agua en el zinc de la cocina y cuando el mueble es de madera. Se humedece mucho esa madera y ahí se esconden”, explicó.“Las encontramos en casas que tienen fugas de agua en el sink de la cocina y cuando el mueble es de madera. Se humedece mucho esa madera y ahí se esconden”, explicó.Algunas medidas de saneamiento básico emitidas por la Jurisdicción Sanitaria II en días pasados tienen que ver con eliminar factores que favorecen la proliferación de plagas.Algunas de ellas son, por ejemplo, lavar con agua y jabón cubetas, piletas, cisternas, tinacos, floreros y bebederos de animales; tapar los recipientes donde se almacene agua sobre todo si están en el exterior del domicilio y voltear cubetas, tambos y tinas para que no les caiga agua.Otras sugerencias importantes son tirar botellas, llantas, latas o trastes que no se usan más y que pueden servir como contenedores de agua y cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada tercer día.Hasta hoy, los sistemas de vigilancia epidemiológica no reportan casos de dengue en la ciudad o el resto del estado, como tampoco de zika o chikunguña. (Fernando Aguilar / El Diario)

