Poco antes de las 11:00 de la noche, la que parece ser la banda favorita de Ciudad Juárez, la MS saltó al escenario de la Feria Juárez, ante una convocatoria multitudinaria.Desde las 10:30 de la noche, una pantalla de alta definición al fondo del escenario mostraba una imagen de la banda y un conteo regresivo que los fans repasaban con ansias para ver por fin a los integrantes.Cuando la cuenta llegó a cero, inició un video de introducción con los integrantes bromeando acerca de estar listos para entrar en acción, y en ese momento empezaron a entrar poco al templete, entre aplausos y gritos de las fans.‘Ayer la vi por la calle’ fue el tema elegido para empezar el esperado concierto.Tras el primer tema, Osvaldo y Alan, vocalistas del grupo mencionaron que están festejando los 15 años de Banda MS y su gusto por volver con su gente querida de Juárez.Así, entre bailes y voces del público cantando a una sola voz cada uno de los temas transcurrió el concierto con ‘Qué bendición’, ‘Tu postura’, A lo mejor’, y ‘Me gustas’.“Esta canción es para que si usted viene con pareja, usted le diga cuánto la ama, cuánto la necesita”, dijeron antes de entonar ‘Sólo con verte’.Siguieron con ‘Las cosas no se hacen así’, ‘El color de tus ojos’, y arrancaron alaridos con el clásico ‘Hermosa experiencia’.La noche de Banda MS siguió con clásicos como ‘Tengo qué colgar’, ‘No me pidas perdón’, y ‘El Mechón’ con el que pusieron a bailar a las miles de personas que lograron congregar.Alfredo Salas Morales, comandante del Departamento de Bomberos, estimó que tan sólo en el área circundante al escenario, había de 34 a 40 mil personas, y ningún incidente reportado hasta las 12:00 a.m.

