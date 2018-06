Miles de familias juarenses aprovecharon el día de ayer para celebrar a los padres en su día, a quienes les reconocen el esfuerzo y cariño que aportan para que los hijos estén lo mejor posible.“Es importante que no todo sea trabajar, también nosotros queremos pasear con nuestros hijos, porque esos son recuerdos que no se nos olvidarán”, dijo Maclovio Santos, quien es padre de Julián, un niño de 7 años.Ambos hicieron ayer un recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, celebrando además el triunfo de México sobre la selección de Alemania en el Mundial de Futbol.Padre e hijo vestían camisetas verdes, y al terminar el partido decidieron ir a comprar comida y caminar por el Centro, disfrutando del aire libre.Ayer, los padres fueron agasajados de distintas maneras, pero todo en vías de una sana convivencia con sus hijos.Algunos optaron por otras actividades, como por ejemplo, Francisco Márquez, de 28 años, quien junto con su papá Rigoberto Márquez, de 60, decidieron festejar este día participando en una carrera organizada precisamente en honor a la celebración.“Participamos en la primera carrera conmemorativa del Día del Padre que organiza el Instituto Municipal del Deporte. No vivo aquí pero siempre que puedo vengo y hacemos ejercicio juntos”, relató.Jacaranda Bemuz, de 28 años, fue con su familia a un restaurante de la localidad, en donde celebraron a su padre, Humberto.“Mi padre es un hombre que admiro y amo a profundidad. Que me ha enseñado lo que significa amar con desapego, a tener fe en Dios, y a siempre sonreírle a la vida. Es un hombre de muchos talentos: pintor, escultor, carpintero y por profesión es profesor de educación especial”, relató ella. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.