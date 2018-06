Alistan operativo de seguridad para elecciones

A pesar del alto número de homicidios relacionados con el crimen organizado en la ciudad, autoridades electorales aseguraron que habrá comicios en paz en esta ciudad a la par que se organizan para resguardar los centros de votación.Ayer, representantes de todas las instancias policiacas del orden federal, estatal y local se reunieron aquí para coordinar el operativo de seguridad que se implementará en el marco de las elecciones concurrentes del 1 de julio.En la reunión acordaron la instalación de un Centro de Mando en las instalaciones del Centro de Respuesta Inmediata (CERI), desde el que se supervisará que se celebre en calma la instalación de casillas, el desarrollo de la jornada electoral y el traslado de paquetes electorales a los Centros de Recepción y Traslado (CRyT), las Juntas Distritales Federales y la Asamblea Municipal Electoral una vez cerrados los centros de votación.Estuvieron presentes los titulares de las cuatro juntas distritales federales con cabecera en Juárez; el presidente de la AME, Édgar Villegas Baray, así como el general Manuel Fernando Gómez, en representación de la Sedena.Además la subdelegada del Cisen, Ana Estrada López, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez, además de los directores operativos y comisionados de dependencias como la PGR, la Fepade, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Dirección General de Tránsito Municipal, y Operaciones Especiales de la Policía Federal.Villegas Baray aseguró que no hay preocupación por la ola de criminalidad que se registra en la frontera.Y es que en el año se registran 441 muertes violentas y tan sólo en junio, mientras se escribía este reporte, la cifra alcanzaba ya los 77 asesinatos, un promedio de cinco diarios y la mayoría relacionados con el narcotráfico.“Desde diciembre a la fecha hemos tenido una tranquilidad política enorme, incluso entre los mismos contendientes hay mucha civilidad y madurez política”, dijo Villegas Baray.Anotó que esa situación es percibida por la ciudadanía. “Estamos trabajando con una tranquilidad, con nosotros no se ha suscitado nada de eso”, agregó. Y subrayó que los homicidios no están inmersos en la cuestión electoral, “esta violencia no es privativa de Ciudad Juárez, a nosotros no nos ha afectado, no ha tocado las fibras del instituto ni de la asamblea”. (Javier Olmos)

