Lluvia 'sumerge' calles fronterizas

Desde hace 30 años, Margarita Madrid ha sido testigo de cómo a lo largo de ese tiempo el paso a desnivel de la avenida Insurgentes se cierra a la circulación vial con apenas unas cuantas gotas de lluvia.Ayer no fue la excepción, por lo que la mujer que habita en una vecindad ubicada en la calle Ramón Corona y 20 de Noviembre, de la colonia El Barreal, en tono molesto y cansado, exclamó que durante ese tiempo no se ha hecho nada por parte de las autoridades para solucionar este problema.“Siempre se inunda y lo tienen que cerrar para que la gente no pase porque ahí se han quedado carros y creo que hasta ahogados ha habido, pero nada más vienen, cierran y ya se van”, expresó.Al igual que esta vialidad, las precipitaciones que se sintieron durante la madrugada y mañana del sábado provocaron inundaciones en el Viaducto Díaz Ordaz y el puente Gardenias, que está a un costado de Recaudación de Rentas de la zona Centro, mismos que tuvieron que ser cerrados al paso de los vehículos para evitar tragedias.La Dirección General de Protección Civil, el Departamento de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo un operativo de monitoreo de los diques ubicados en la zona sur y poniente de la ciudad, además del cauce que llevan los arroyos Mimbre y De las Víboras.Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil Municipal, dijo que las lluvias dejaron saldo blanco y causaron encharcamientos en algunas vialidades y pasos inferiores.Mencionó que el Departamento de Bomberos únicamente atendió un llamado de auxilio en la avenida Vicente Guerrero, frente al ExHipódromo, donde se reportaba que un adulto mayor estaba atrapado en su vivienda por el agua, sin embargo, al llegar a ese punto no fue necesario brindar ayuda.Otra zona reportada con problemas de agua fue la avenida De las Torres, a la altura de la calle Sorgo, donde se tuvieron problemas para el paso de los de vehículos.Algunos automotores quedaron varados también en la avenida De los Aztecas y calle Cementos, donde al agua llegaba a la altura del cofre.Por su parte, agentes de la Dirección de Tránsito abanderaron una zona del bulevar Cuatro Siglos, poco antes de la avenida Rafael Pérez Serna, debido a que un conductor derribó un poste de concreto que sostiene cables de alta tensión.Durante la mañana de ayer se tuvo un cielo mayormente nublado con una alerta de lluvia de un 70 por ciento que disminuyó a 20 para la noche, acompañada de ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.El titular de Protección Civil añadió que la alerta amarilla por lluvias se retira para para este domingo.

