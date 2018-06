Cada vez más hombres en Ciudad Juárez deciden someterse a una vasectomía como método de planificación familiar definitivo, indican cifras oficiales.De acuerdo con el Subsistema de Prestación de Servicios (SIS), la cantidad de solicitantes de este procedimiento ha crecido 32.6 por ciento en apenas los últimos tres años.Según el SIS, 236 hombres se hicieron una vasectomía en 2015, pero en 2016 la cifra subió a 245 y el año pasado escaló hasta 313.Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, atribuye el repunte en los números a la intensa promoción que, dijo, realiza el sistema de salud sobre este servicio y a que existe mayor conciencia sobre el procedimiento.Desde la perspectiva del funcionario médico, poco a poco se caen los mitos que por mucho tiempo han girado en torno a la vasectomía, lo que lleva a los varones a solicitarla con más confianza.“Cada vez hay más información”, comentó Murrieta González. “Los centros de salud cada vez dan más información y cada vez se desmitifica más. A través de Promoción de la Salud hacemos una campaña intensiva para dar a conocer sobre la vasectomía”.La cirugía consiste en bloquear los conductos deferentes (canales encargados de transportar el semen) del aparato reproductor masculino, de manera que se interrumpe el paso de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.Edgar tiene hoy 47 años, pero decidió que era el momento de practicarse este procedimiento cuando tenía 35.Padre de cuatro hijos, el hombre dice sentirse hoy satisfecho de haberse hecho la vasectomía porque de ese modo, considera, permitió que su esposa no tuviera que realizarse la salpingoplastia, que según médicos es invasivo a diferencia de aquélla.“Fue una decisión compartida”, afirma. “Fue en una plática de si era ella o seguíamos con algún tipo de método. Y a mí me lo recomendaron otros compadres. Yo fui el cuarto. Con más razón me animé. Tenía la duda de si era dolorosa, pero no lo es”.Para Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, los hombres son cada vez más conscientes del papel y la responsabilidad que les tocan en cuanto a la procreación.En ese sentido, dijo, Salud alista un programa para promover todavía más la vasectomía.Será a través de una Clínica del Hombre donde ése y otros temas que deben interesar a los varones tendrán lugar, indicó.“La vasectomía cada vez se desmitifica más”, comentó Murrieta González. “La gente tiene más conocimiento sobre ella y sabe que no va a influir en su actividad sexual. No disminuye la potencia sexual. Antes la gente tenía ese temor, pero la verdad es que no influye para nada”.En el estado de Chihuahua, la vasectomía es un procedimiento que cualquier hombre mayor de edad puede practicarse sin pagar un solo peso.Según Murrieta González, lo único que los interesados deben hacer es acudir a cualquier centro de la Secretaría de Salud sin importar si son derechohabientes o no de cualquier sistema.Quienes deseen someterse a ella deben estar seguros de que ya se sienten satisfechos con su paternidad, advirtió.“No es necesario hacer ningún examen previo. Se hace con anestesia local. No se hace con bisturí; es una técnica que no la requiere. Depende mucho de factores, pero la cirugía dura entre 30 y 35 minutos. Es ambulatoria y requiere de horas de reposo”, aclaró Murrieta González. (Fernando Aguilar / El Diario)• La cirugía dura entre 30 y 35 minutos• Se hace con anestesia local, no requiere bisturí• Es ambulatoria y requiere sólo de horas de reposoFuente: Jurisdicción Sanitaria IILos interesados deben acudir a cualquier centro de la Secretaría de Salud sin importar si son derechohabientes o no de cualquier sistema