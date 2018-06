Ejecutan a 4 la tarde de ayer

Cuatro personas fueron asesinadas la tarde de ayer durante una nueva jornada violenta que vivió la ciudad. En uno de los casos, un hombre fue ejecutado en presencia de decenas de personas en el mercado Juárez siendo el tercer hecho violento en el mismo lugar en 15 días, otros dos hombres fueron asesinados en diferentes colonias de la ciudad y además fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas en el fraccionamiento Villas del Sur.Alrededor de las 10 de la mañana, un hombre fue ejecutado balazos en la entrada principal del mercado Reforma, en el Centro Histórico y en el mismo hecho, una mujer resultó lesionada la cual fue atendida dentro del edificio.El homicidio ocurrió frente a decenas de personas que se encontraban en la entrada principal del mercado ubicado en la avenida Vicente Guerrero y Noche Triste.Testigos informaron que la víctima intentaba subirse a una camioneta Suburban blanca cuando fue atacado por los tripulantes de una camioneta tipo pickup color verde, que escaparon a toda velocidad por la avenida Vicente Guerrero.El hombre que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza quedó tendido sin vida sobre la banqueta del mercado.El reporte señala que policías pedestres estaban a media cuadra, en la escalinata de la Catedral y no hicieron nada por detener a los responsables del homicidio.Comerciantes expresaron que una patrulla iba pasando por el lugar y los agentes escucharon las detonaciones pero no supieron qué hacer, solamente bajaron para tratar de auxiliar a la víctima.Matan a dos en la madrugadaEn la madrugada, un hombre fue asesinado y su cuerpo fue abandonado en una calle del fraccionamiento Morelos 3.El cadáver estaba envuelto en una cobija y fue localizado poco antes de las 02:00 horas, en las calles Laguna de Tejalpa y Acaltipan.De acuerdo con los datos que proporcionó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, el bulto estaba cerca de un parque y solamente se apreciaba la cabeza que estaba cubierta con una bolsa de plástico.Una hora después, a las 3 de la mañana, un hombre fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Cuauhtémoc.El homicidio ocurrió en las calles Agustín Melgar y Chapultepec, de acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad (CES).Los primeros en llegar a la escena fueron policías estatales, quienes escucharon detonaciones en el sector y al pasar por esas calles encontraron a un hombre tirado en el pavimento y con varios impactos de bala en cara y pecho.La víctima tenía unos 40 años y vestía una camisa y pantalón de mezclilla, ambos azules y botas café.Durante el día, a las 4 de la tarde, un hombre fue ejecutado a la vista de peatones y automovilistas en las calles María Martínez y Cromo de la colonia Arroyo Colorado, en el poniente de la ciudad.La víctima que vestía una pantalonera gris, camiseta y tenis blancos quedó sobre el pavimento, a un lado de la banqueta.Encuentran a encobijadoUn cuerpo envuelto en cobijas fue localizado a las 4:30 de la tarde en un terreno baldío ubicado en las calles Juan de Zabaleta y Facundo de Zuviria en el fraccionamiento Villas del Sur, a corta distancia del bulevar Talamas Camandari.La víctima fue encontrada entre tierra y matorrales por personas que pasaban por el lugar y se percataron de su presencia.El aviso a la Policía fue realizado por vecinos del sector después de que uno de ellos al acercarse al bulto descubrió que era un cuerpo envuelto en cobijas.Señalaron que aparentemente la persona fue privada de la vida en otro punto de la ciudad y los responsables acudieron abandonar su cuerpo en el baldío.En ninguno los casos, las autoridades no reportaron detenciones.Alrededor de las 7 de la tarde, un hombre resultó con un balazo en la pierna durante una riña registrada en una vivienda en las calles Asbesto y avenida De los Aztecas de la colonia Morelos.El lesionado recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos del Departamento de Rescate y después fue trasladado a un hospital.Vecinos manifestaron que aparentemente el hombre resultó lesionado en un pleito, aunque hasta esta tarde no se reportan detenciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.