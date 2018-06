Afinan operativo por jornada electoral

Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunirán hoy para afinar estrategias de cobertura para brindar seguridad durante la jornada electoral, dio a conocer el subsecretario de Gobierno, Mario Dena Torres.Sin embargo, adelantó que ya hay acuerdos para que el día de los comicios se implementen operativos especiales y se instalen unidades de corporaciones policiacas en puntos estratégicos para reaccionar ante cualquier evento que se presente.“Básicamente es vigilancia, movimiento de las urnas, custodia y definir la autoridad responsable, etc”, dijo.Señaló que el Ejército también participará pero estará limitado a resguardar en las instalaciones electorales el material que se utilizará durante la jornada.El lugar de la reunión todavía no estaba definido ayer, pero básicamente se trata de coordinación para mantener la seguridad, añadió.“Esta elección es de las más complicadas, es la más grande en cuanto a candidatos, complicada por los tiempos, el tiempo que tardara en votar cada ciudadano será un poco más largo”, dijo.Señaló que el numero de elementos de la distintas corporaciones no esta definido, pero participarían de los tres niveles de gobierno.En el caso de los candidatos a los diferentes cargos de elección, señaló que ninguno ha solicitado seguridad en el caso de Ciudad Juárez y ante la Subsecretaría de Gobierno, pero podría darse la posibilidad de que en otras zonas del estado se hayan realizado.“Aquí en Ciudad Juárez no ha llegado ninguna, esta oficina no tiene solicitudes”, añadió.

