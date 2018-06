Propone Albores subir apoyo de Prospera a mil 500 pesos

Tras afirmar que los programas sociales implementados por el actual Gobierno federal han servido para lucrar con los más pobres, María Luisa Albores, propuesta para encabezar la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Prospera no va a desaparecer.La especialista en economía social vino a Juárez ayer para hacer un análisis de la situación que guardan los centros de bienestar infantil y reunirse con organizaciones no gubernamentales.Aquí, Albores refirió que según datos del Coneval, esta frontera tiene una economía fuerte pero 400 mil personas viven en condición de pobreza.“En población son un millón 400, y viven 400 mil personas en pobreza. O sea, estamos hablando de que una tercera parte de su población está en pobreza. Es una muestra de la desigualdad y a medida que vamos abriendo estas brechas de desigualdad, tenemos generación de violencia”, criticó.La nominada para dirigir la Sedesol estuvo aquí en el marco de una gira por el país que realizan los prospectos del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia para integrar su gabinete.Dijo que el problema de la desigualdad se encuentra en todo el país, pero es muy palpable en esta ciudad tan grande.Ante ese panorama, dijo que el programa Prospera no va a desaparecer pero sí se va a modificar.De entrada, Albores anunció que va incrementar el apoyo de 580 pesos mensuales a mil 500 a los beneficiarios, una vez que se combata la corrupción, el eje central de la propuesta de gobierno de López Obrador.Esto va a ser posible con la propuesta de cero corrupción, el recorte de sueldos a los altos funcionarios y cuando se haga una reingeniería de personal en las instituciones, dijo.Desde aquí, denunció que la actual administración ha lucrado con los pobres, a los que se les condiciona el voto a través de los programas sociales de la Sedesol.“Lo que hemos venido diciendo es que no se va a terminar el programa, que lo que vamos a hacer es una política social diferente. Nosotros decimos una política social incluyente, democrática y participativa”, expuso.En conferencia de prensa, dijo que va a trabajar de la mano con el Gobierno municipal si gana Javier González Mocken, para implementar una estrategia en los anillos de pobreza que tiene la ciudad, pero se va a dar prioridad a las zonas del poniente.Albores pertenece a una cooperativa campesina ejemplar, Tosepan Kali de Cuetzalan del Progreso, Puebla. (Javier Olmos)

