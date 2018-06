La caminata por el puente internacional Paso del Norte hacia territorio estadounidense fue corto, era el último trecho que separaba a las familias de Mayda y Meicy de su objetivo: encontrar refugio para huir de la violencia en Guatemala y Honduras, sus respectivos países de origen.Ellas y sus hijos, junto a un adolescente de 17 años y su sobrino de cinco que viajaron solos desde Honduras, fueron escoltadas por activistas promigrantes de Estados Unidos durante el breve, pero accidentado, trayecto.Durante el camino, que duró poco menos de cinco minutos, los migrantes y sus protectores enfrentaron hostilidad e indiferencia por parte de algunas personas que utilizaban el puente internacional para llegar a El Paso la mañana de ayer, poco después de las siete de la mañana.“Háganse a un lado, necesitamos pasar, tenemos prisa”, espetó una mujer mientras intentaba abrirse paso entre el grupo formado por unas 50 personas entre migrantes, activistas promigrantes y trabajadores de medios de comunicación de Juárez, El Paso y otros lugares.Algunos tuvieron que aguantar los codos y hombros de las personas que avanzaban hacia El Paso y que los empujaron para abrirse camino.Participantes de la caravana trataron de explicarles que estaban en busca de asilo debido a la violencia que sufren en sus países, pero no les importó: “nosotros sí tenemos visa”, vociferó otra mujer al tiempo que rebasaba al conjunto.“Stop here, don’t move, ok”, marcó un agente fronterizo a los migrantes y sus protectores al llegar justo a la mitad del puente, a la línea geográfica de la frontera.Enseguida tomó su aparato de radiocomunicación para informar a sus superiores del grupo de personas que estaban llegando.El pasillo del puente se congestionó, enseguida los oficiales estadounidenses pidieron a los migrantes y activistas que dejaran un espacio para que quienes estaban transitando pudiera pasar sin contratiempo.Algunos de los fronterizos mostraron amabilidad e incluso lanzaron miradas de compasión a las mujeres migrantes y a sus hijos, otros optaron por ignorarlos y externaron su molestia por el retraso de segundos que les ocasionó la permanencia ajena en el corredor, de unos tres metros de ancho.“Por favor, si van a pasar a los Estados Unidos caminen, si no van a pasar a Estados Unidos por favor regrésense para México. Están bloqueando el tráfico para la gente que va a pasar” gritó un agente de Aduanas y Protección Fronteriza.“Déjalos pasar a ellos y se acaba el bloqueo”, gritó una mujer integrante del grupo de activistas.La respuesta del oficial fue contundente: “Si tienen documentos de migración pueden pasar”.Rubén García, director de Casa Anunciación, les explicó una y otra vez que tenían derecho al asilo. En cuestión de minutos, de dos agentes presentes se incrementó el número de vigilantes en forma notoria.A las ocho de la mañana, casi una hora después de que comenzaron su caminata rumbo a la búsqueda del asilo, las dos mujeres y sus hijos, así como los dos menores hondureños que viajan solos, fueron llamados por los funcionarios para entrar en su territorio. El trámite para quedarse en los Estados Unidos apenas comenzó.Antes, un sacerdote que acompañaba a los activistas detuvo a los migrantes para darles la bendición: “Dios los lleve, Dios los bendiga”, les dijo al momento de usar su mano derecha para marcarles la frente con el símbolo de la Cruz.

