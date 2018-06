Vienen de Guerrero en busca de asilo y fracasan

Familias mexicanas también están en busca de asilo político en Estados Unidos para escapar de la violencia, como la de Beatriz Adriana, una mujer de 27 años que con sus cuatro hijos solicitó ayer la protección del Gobierno de Estados Unidos porque la hicieron correr de Chilpancingo, ciudad donde vivía.“Venimos huyendo de la violencia porque en Guerrero está muy feo”, comentó llorando al tratar de consolar a sus hijos que sollozaban a su alrededor, en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte.Dulce Andrea, de 12 años, trató de aguantar las lágrimas, pero le corrieron copiosas mientras estaban expectantes de lo que ocurriría con ellos.Fanny, de 11 años, Johanna, de ocho y Jovanny, de siete trataban de encontrar alguna explicación al cúmulo de gente a su alrededor, activistas promigrantes, y preguntaban a su madre lo que ocurría, pero ella ni siquiera los pudo escuchar debido al barullo en su entorno.Detrás de los niños estaba Caritina, madre de Beatriz Adriana, quien trataba de explicar que sus nietos necesitan ayuda mientras abría una sombrilla morada para cubrirlos de los rayos del sol.Ayer, sin embargo, no se logró que fueran recibidos por autoridades de Estados Unidos, pero seguirán insistiendo para lograrlo.Rubén García, director de Casa Anunciación, indicó que se harán arreglos para que las mujeres y los niños tengan un lugar donde dormir y reciban alimentos mientras se determina su situación.“Tenemos cuatro días queriendo pedir asilo, aquí nos la hemos pasado en el puente, pero no nos han dejado”, mencionó Beatriz Adriana antes de ser requerida por personal de dependencias mexicanas para darles albergue.Otra mujer, también con cuatro hijos y originaria de Zacatecas, buscó también ayer ingresar a territorio estadounidense para solicitar asilo, pero no le fue permitido el paso.La madre de familia prefirió no dar a conocer información alguna acerca de su situación y se retiró del puente junto con la de Beatriz Adriana.Las dos familias quedaron unidas entre la burocracia de los sistemas de gobierno de México y Estados Unidos.Mientras, los ocho niños intercambiaron algunas palabras y sonrisas entre ellos a la vez que los rostros de sus madres reflejaron el estrés por la incertidumbre que enfrentan. (Martín Orquiz/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.