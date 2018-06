A pesar de que cada mes unos 320 perros que deambulan en las calles terminan en jaulas del Centro Antirrábico, sólo dos logran colocarse en algún hogar.Si no son recogidos por sus dueños, el resto deben ser sacrificados de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente para ese propósito, dio a conocer Linda Sepúlveda Martínez, representante de Comunicación Social de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.Sin embargo, tan sólo 10 ó 20 por ciento de las decenas de animales que recoge el Centro Antirrábico son reclamados por sus propietarios, quienes deben pagar una multa por omitir sus cuidados, indicó.“Dentro de las funciones del Centro Antirrábico se encuentra la aplicación de vacuna antirrábica, captura y eutanasia de animales, atención de agredidos, observación de animales, esterilización y envío de muestras de laboratorio”, informó.En este contexto, agrupaciones de la sociedad civil que se dedican al bienestar animal señalan que el interés de las personas por adoptar mascotas ha crecido, pero muy poco.María Luisa Carrillo, presidenta de la Asociación Pro Defensa Animal (Aprodea), dijo que el principal obstáculo que impide que la adopción sea un hábito creciente es que la mayoría de las personas busca perros de determinadas razas.“Muchos discriminan animales”, lamentó. “A mí me consta cuando van a buscar a donde los tenemos. Piden cachorros pastor alemán, puro fino. No sé si es por querer decir que tienen un perro de raza, o por el estatus que piensan que les da”.De acuerdo con el Centro Antirrábico, este es el mismo problema al que la institución se enfrenta a la hora de poner en adopción a los animales que no son reclamados por sus dueños.En ese lugar, las personas que deseen adoptar una mascota deben pagar una cuota de recuperación de 348 pesos debido a que el animal se les entrega ya esterilizado, dijo Sepúlveda Martínez.Aproximadamente ocho o nueve de cada 10 perros que deambulan en las calles y cada fin de semana terminan en el centro de control canino local tuvieron un dueño que los dejó en la calle o fue omiso en sus cuidados, señalan estadísticas oficiales.Quienes deseen adoptar un perro de los que yacen en el Centro Antirrábico deben visitar las instalaciones de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 3:30 de la tarde.Este lugar se encuentra en la calle Sevilla 4241, de la colonia San Antonio.Ahí, las personas pueden elegir uno de los perros elegibles, característica que adquieren automáticamente después del transcurso de 72 horas, lapso que tienen los anteriores dueños para reclamarlo.• Acuda a la calle Sevilla 4241de la colonia San Antonio.• El horario es delunes a viernes de 8 de lamañana a 3:30 de la tarde

