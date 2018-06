Se quejan por fallas en casas recuperadas

Retrasos de recursos en una empresa que tramita créditos de casas recuperadas por medio del Infonavit propiciaron molestias en decenas de familias, que ayer fueron a las oficinas de la misma a reclamar.Se trata de la empresa Vaercy, que se dedica a la rehabilitación de propiedades abandonadas y entregadas por medio del crédito de la dependencia en mención.Los quejosos afirman que les fueron entregadas propiedades que tienen fallas en su estructura que no fueron resanadas y que han originado accidentes tras las lluvias que se han registrado en la ciudad.“Mi casa me la entregaron hace 15 días, entonces llovió y hubo filtraciones en el techo, por el ducto, donde no pegaron bien. Mi mamá iba saliendo del baño cuando le explotó el foco en la cabeza”, relató Sonia, una de las quejosas ayer.Fue alrededor de la una de la tarde, cuando decenas de trabajadores residentes de distintas colonias, ubicadas al suroriente de la ciudad, se dieron cita en las oficinas de Vaercy, ubicadas en Mitla y avenida De las Torres, para reclamar desperfectos de este tipo. (Karen Cano)En el sitio, empleadas de la empresa les explicaron que ellos ofrecen en sus servicios la reparación de estos daños, pero que esto se da por medio de un recurso adicional al costo que cubre el crédito Infonavit, mismo que se ha retrasado por causas ajenas a la empresa desde hace 15 días.Es decir, que al momento de ellos ofrecer las casas –en el entendido que las mismas son recuperadas, y muchas veces ya se encuentran totalmente desvalijadas– la restauración se hace de manera bipartita, y ésta sólo incluye aspectos básicos como el colocar puerta trasera y delantera, y cableado.No obstante, por un ajuste adicional al precio del inmueble, que igual se les cobra a los trabajadores por medio de su nómina, se realizan cosas adicionales como la impermeabilización, la colocación de puertas al interior y otras.El gasto para realizar estas composturas requiere de recursos adicionales, los cuales son los que se han retrasado, aunque las empleadas no explicaron exactamente por qué.Ayer, atendieron las quejas de todos los que acudieron y quedaron de poner atención a las demandas a la brevedad. [email protected]

