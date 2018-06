Empresarios de la localidad, junto con otros de Estados Unidos y de otras partes de la República Mexicana, han unido esfuerzos para brindar a la comunidad talleres de verano que versarán sobre programación, robótica y desarrollo web.Felipe Galán Uribe, uno de los empresarios organizadores de la actividad, dijo que la intención es impulsar entre las personas, sobre todo entre los adolescentes, la adquisición de conocimientos tecnológicos en el mundo actual.“Estamos interesados en impulsar la ciencia y la tecnología porque entendemos que el mundo presente, ya no del futuro, demanda este tipo de habilidades para poder realizarse profesionalmente, y queremos que no se siga ampliando la brecha digital”, dijo.Los talleres comienzan este martes y, debido a que el cupo es limitado, llaman a todas las personas interesadas a inscribirse cuanto antes.En el proyecto participa la empresa TechGuru de El Paso, Texas; así como la empresa RoboShield de Guadalajara, y el Colegio de Desarrolladores Eléctricos, Electrónicos de Cómputo, y Software; al igual que empresarios juarenses de diversos giros.El taller de programación está dirigido a personas de entre 12 y 18 años, sin importar si están estudiando o no. Estos durarán hasta el 27 de julio, y cuentan con espacio para 40 personas.“Para este podemos atender 4 grupos de 10 personas, habrá diferentes horarios. Si la demanda se excede veremos la posibilidad de hacer más grupos, pero de momento eso es con lo que contamos”, explicó.El taller de robótica, por su parte, atenderá también a 40 personas de esas edades, pero sólo durará hasta el 3 de julio.Finalmente, el de desarrollo web está destinado a personas de todas las edades, aunque puede ser especialmente aprovechado por microempresarios que quieran realizar su página de Internet para su negocio. Éste se impartirá sólo los sábados, en cuatro sesiones.Todos los talleres son gratuitos, y quienes los impartirán han sido capacitados para ello por parte de los mismos organizadores. Las locaciones serán en un inmueble ubicado en avenida 16 de Septiembre #117, casi frente a las instalaciones del Museo de la Revolución de la Frontera.Los interesados pueden comunicarse al teléfono (656) 298-51-08, o al correo [email protected] “Es importante que los jóvenes se vayan metiendo a este mundo, porque ya es indispensable para poderse colocar en un empleo o abrir una empresa, tener estos conocimientos básicos”, dijo.

