Policías municipales son los principales agresores de guatemaltecos que llegan a Juárez con intención de ingresar en forma indocumentada a Estados Unidos, informó Carlos Rafael Oliva Calderón, cónsul de Guatemala en Tijuana.La forma de actuar de los agentes preventivos que han llegado a consignar a los extranjeros como probables responsables del delito de trata por presuntamente no ceder a las extorsiones, levantó sospechas en la Cancillería y el Ministerio Público Federal.“No quiero pensar que las autoridades municipales estén inmiscuidas en esta red de tráfico de personas, que hace mucho daño a la población migrante, sería muy vergonzoso”, consideró el cónsul.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), aseguró que las intervenciones de los agentes son por denuncia anónima o petición de auxilio en la vía pública.“Muchas detenciones por tráfico de personas son por señalamiento de sus acompañantes y fueron puestos a disposición de la PGR, que es la autoridad que investiga y resuelve. La SSPM es una institución de buena fe y estamos abiertos a cualquier investigación de hechos”, dijo el vocero.En la visita a esta frontera que realizó por varios días, Oliva Calderón dijo que las intervenciones de los agentes preventivos, al momento de asegurar a grupos de migrantes guatemaltecos, mantienen un mismo patrón durante los últimos tres meses, lo que levantó sospechas.“Aquí hay algo, aquí está pasando algo, el llamado es para el Ministerio Público para que actúe de oficio cuando se percate que hay algún procedimiento irregular en los casos donde guatemaltecos estén inmiscuidos. Las agencias Primera, Tercera y Cuarta del Ministerio Público Federal están percibiendo estos casos y los ven de la misma forma”, dijo Oliva Calderón.“Ese patrón consiste en que el migrante es citado por el ‘coyote’ en determinado lugar y a determinada hora y cuando llega se encuentra a cinco o seis personas extranjeras en la misma situación. A todos les dieron las mismas indicaciones y a ese lugar llega la Policía Municipal”, explicó.“Yo ignoro, no me consta, no lo he visto, pero sí lo he escuchado de que se les piden dinero, una cantidad grande, a cambio de no ser detenidos. Muchos de ellos no traen dinero, Juárez es un destino muy lejano para el guatemalteco, para llegar acá tuvieron que atravesar todo México y no solamente aquí han sufrido ese tipo de abuso como la extorsión o el robo, que se da en toda la ruta migratoria”, precisó.Expuso que al no querer ser parte de ese soborno, los guatemaltecos son trasladados, según refieren, a la comandancia.“No sé realmente a dónde los llevan y ahí hacen algún procedimiento, asumo yo, y luego son presentados como víctimas y uno de ellos es el imputado como traficante de personas”, planteó.El consignado regularmente es la persona que más se defiende y la que exige el respeto a sus derechos.“El que más se porta a la defensiva en ese proceso de terror, por todo lo que se conoce de desapariciones forzadas, es al que le imputan el cargo de tráfico de personas y el resto queda como víctimas”, dijo el cónsul.Agregó que tres semanas atrás hubo un caso donde la Procuraduría General de la República negó que tenía a dos ciudadanos guatemaltecos imputados como traficantes de personas, cuando los guatemaltecos en entrevista consular se confesaron que fueron extorsionados.El caso más reciente dijo el cónsul Olivo Calderón ocurrió este martes, cuando dos guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal acusados de tráfico de personas por parte de policías municipales.En casi todos los casos la puesta a disposición está mal elaborada, lo que favorece la liberación de los acusados, sin embargo, deben permanecer hasta dos o tres semanas en la ciudad, mientras se integra la carpeta de investigación, dijo Oliva Calderón.“No quiero pensar que se trate de una red de trata de personas, sería vergonzoso”, insistió el cónsul.Extorsiones, motivo de visitaEl reporte del consulado es la detención o aseguramiento de guatemaltecos al menos dos veces por semana y en los últimos tres meses tiene un patrón común.“Yo vine a intentar comprender cómo estaba la situación en Juárez, tenemos muchos casos de aparentes violaciones a los derechos humanos, aparentes violaciones al libre tránsito que México tiene para las personas migrantes”, dijo el cónsul.“Hemos estado documentado aproximadamente dos casos a la semana en donde vemos el mismo patrón de la autoridad se ha presentado por parte de la Policía Municipal, PGR y el Instituto Nacional de Migración”, explicó.Afortunadamente, logramos muy buenos acuerdos con la Fiscalía General del Estado, con el Instituto Nacional de Migración y la PGR, vamos a ver que eso se concrete en forma inmediata porque nos espera otro caso, el último fue el martes y espero que ya sea la última situación que tengamos que estar tratando como Consulado, dijo el canciller.“A mí en lo particular me despertó una sospecha de decir que hay un mismo patrón en las mismas instituciones y ¿por qué?, ese es uno de los motivo de mi visita a Ciudad Juárez entre otros temas importantes, como son conocer las estaciones migratorias, las instalaciones del DIF Municipal donde les dan alojamiento, techo, abrigo, alimentación, a los niñas, niños y adolescentes no acompañados”, dijo Oliva Calderón.