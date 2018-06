Quieren derogar Ley de Seguridad Interior

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron sentir temor ante la criminalización que el Estado realiza de los activistas sociales, sin embargo, consideraron que el miedo no paralizará su movimiento contra la militarización.Los activistas se reunirán hoy en la Escuela Normal Superior de Saucillo, Chihuahua, en el primer Foro Regional del Norte, que tiene como objetivo organizar el emplazamiento político para derogar la Ley de Seguridad Interior y crear una red nacional contra la militarización, dijo el activista Gero Fong.“Hay temor desde luego, pero el temor se acaba con la organización. Hay un dicho que dice nos quitaron todo, que nos quitaron el miedo, eso aplica y eso está sucediendo en los sectores de la sociedad civil organizada. Hay temor para enfrentar a los militares, pero al observar los asesinatos y ver que nadie la tiene segura, el mensaje es que mejor protesto, nada te asegura que vayan a respetar tu vida”, expuso.El opositor a la presencia militar en las calles de esta ciudad, advirtió que la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) traerá graves consecuencias al país que sufre las reformas políticas, educativas, energéticas y económicas.“Va a ser una situación muy grave, nosotros pensamos que todas estas reformas económicas y sociales están generando una gran desigualdad y los que manejan los hilos del país saben eso, la desigualdad genera descontento y de alguna manera esta militarización es una represión preventiva, es decir, están preparándose para un posible estallido social”, expuso en conferencia de prensa.Acompañado por Antonio Muñoz Ortega, José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo desaparecida en Juárez y cuyo fémur fue localizado en el arroyo El Navajo a pocos kilómetros de un cuartel militar en el Valle, además de Víctor Hugo Gaytán Martínez, los integrantes del Movimiento Nacional Contra la Militarización coincidieron en señalar que el temor es mucho, pero es mayor el miedo a no hacer nada.“El estallido social puede empezar desde muchos lados porque hay mucha desesperación en la gente, hay mucha miseria, mucha delincuencia, muchos problemas sociales por la tierra y el agua, que son las cuestiones vitales de la población. Llega un momento en que si te ensucian el agua como sucede en la mina de Urique no te queda de otra más que salir a la calle”, planteó el activista social.Dijo que la población en general padece un analfabetismo político.“Es más palpable en México que en otros países. La gente no conoce las implicaciones de la LSI pero creo que tarde o temprano se va a llegar a una crisis y que esta crisis provoque que la gente se encienda”, dijo.El Foro Regional inicia este sábado por la mañana y concluye el domingo. Participa y representantes de San Antonio y El Paso, Texas, Tijuana, Mexicali, Juárez, el Valle, la Sierra Tarahumara, Chihuahua, Saucillo, Jiménez, la Comarca Lagunera y Durango.“Los objetivos son lograr un documento conjunto que exija un posicionamiento de todos los actores políticos, incluyendo a los candidatos a puestos de elección popular y que sustente las posturas contra la militarización de la sociedad mexicana y avanzar en la organización de la lucha a nivel regional, en el camino de consolidar un frente de lucha contra la militarización presente en la agenta política nacional”, indicó Fong.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.