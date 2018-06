Acasi un año de que el Cabildo aprobó exhortar al Gobierno del Estado para que incluya a dos personas más del Municipio de Juárez en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, la petición se ha ignorado y funcionarios estatales son lo que principalmente toman las decisiones de las obras que se realizarán en la ciudad, expuso el regidor José Ubaldo Solís.“Los que vivimos aquí somos nosotros y somos los que requerimos de las obras”, manifestó.Dijo que la opinión de los dos representantes del Municipio se toman en cuenta, pero no con la seriedad necesaria, lo que se ha decido es principalmente por el Gobierno del Estado.“El Gobierno municipal puede aportar a otras dos personas técnicas, y no solamente esté consensado con personas de la Federación y del Gobierno del Estado”, mencionó.El comité del Fideicomiso de Puentes Fronterizos está integrado por el presidente y el director, ambos funcionarios estatales.También está un representante de la Secretaría estatal de Hacienda, Secretario de Obras Públicas del Estado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dos representantes del Gobierno municipal, y dos de la sociedad civil juarense.En agosto del año pasado el Ayuntamiento acordó por mayoría solicitar al gobernador del estado, Javier Corral Jurado, y al Congreso del Estado que en el comité del Fideicomiso de Puentes Internacionales se agregue a dos integrantes del Municipio con voz y voto.Esos representantes serían la directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería y el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.El año pasado, de 43 propuestas que presentó el Municipio para la pavimentación de calles en la ciudad, únicamente se tomaron seis en cuenta, de las cuales sólo una es nueva, y en el resto únicamente se colocará recarpeteo, se informó.El regidor Ubaldo Solís, que fue quien presentó el punto de acuerdo, expuso que hasta el momento no ha habido respuesta a este exhorto.“La directora del fideicomiso está en Chihuahua y no conoce la problemática de la ciudad, no es posible que sigamos trabajando de esa manera”, mencionó.Agregó que el fidecomiso se creó para pavimentar calles que tienen años así, y lo primero que se hizo fue indemnizar a la empresa que operaba el puente Zaragoza, en lo que se invirtió una parte importante del fondo.

