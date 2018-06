Ciudadanos que acuden a la Bibliteca Arturo Tolentino denunció que varias salas de la instalación pública están siendo utilizadas por otra dependencia municipal, lo que impide utilizar esos espacios para lo que fueron diseñados.En tanto personal de la Dirección de Educación del Municipio aseguró que desde hace años comparten oficinas junto a la biblioteca.Elizabeth Flores, integrante del grupo “Amigas de la Tolentino”, señaló que se busca rescatar el abandono en el que se encuentran estos espacios de la frontera.Flores explicó que esta situación fue descubierta en el mes de marzo cuando se solicitó un espacio para un taller de redacción con la poeta Carmen Amato y se percataron de que el 50 por ciento de la instalación es ocupada con oficinas de la dirección de Educación municipal.Mencionó que con dichos espacios se dio el cierre de la sala infantil donde solía haber más público de escuelas que visitaban y se realizaba cine comentado, sala de lectura, sala multimedia y juegos, esto como si hubiera una intención de desaparecerla “y eso no puede ser, no se debe permitir, por lo que significa”, dijo.“Va en contra del espíritu y del sentido de la biblioteca municipal, y más la Tolentino porque es un ícono en la ciudad, fue la primera biblioteca pública desde 1959”, expresó.Además explicó que la Tolentino desde el 2012 no recibe acervo de la Dirección General de Bibliotecas Públicas y no cuenta con suficiente luz para realizar lecturas al interior.Destacó que acudieron con Jesús Ortega, director de Educación municipal para preguntar qué ocurrió con los espacios de la biblioteca y pedir que se le regresen sus espacios y se le dé el reconocimiento que merece.Sin embargo, explicó que no se ha dado respuesta ante la problemática por lo que hoy el grupo realizará un Festival en la biblioteca Tolentino donde se llevarán a cabo actividades culturales y lecturas con invitados locales en un horario de 5:00 a 8:00 de la tarde.Flores expuso que los hechos hablan de que ese espacio no está dentro del interés del Municipio y que “seguramente la comunidad cultural de la ciudad, escritores, poetas y muchos creadores están en contra de que esto esté pasando en la Tolentino”.Por su parte Jesús Ortega Aguirre, director de Educación, explicó que desde hace años las oficinas se concentran junto a la biblioteca y que los espacios que siempre se han usado para la biblioteca se respetan a la perfección.Además informó que está por autorizarse un proyecto de ampliación y remodelación de la biblioteca y que el municipio ya trabaja en la reubicación de las oficinas.“En cuanto exista el espacio para que la Dirección de Educación se reubique, se va a hacer” concluyó.

